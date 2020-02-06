抢抓农时，春耕备耕忙起来（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月4日，在安徽省亳州市谯城区赵桥乡双楼村，植保人员利用大型植保机对小麦进行喷药作业。

刘勤利摄（影像中国）

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今年的中央一号文件明确提出，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量。

一年之计在于春。眼下，正值春耕备耕时节，各地行动早、准备足，多措并举稳面积、提产能；多头发力，加强农机农资供应监管；发挥体系优势，加快技术集成推广……力争打好春季田管和春耕备耕这场开年关键一战。

立春第二天，北方飘起了飞飞扬扬的瑞雪，把地浇了个透。而在南方广袤的田野中，露头不久的越冬麦苗也在碎雪和春雨中吸纳着营养。安徽省郎溪县涛城镇凤河村种粮大户关明和说：“春水贵如油，我们经营的涛城镇爱苗病虫害防治专业合作社流转土地3300亩，必须抓紧，面对疫情，农时绝不能误。”一开春，他就忙着油菜和小麦的田间管理，准备好农药、农机具和水稻种子。

一年之计在于春。农业农村部部长韩长赋表示，春播粮食面积占全年的一半以上，夏粮产量超过全年的1/5，夏油产量超过全年2/5。打好春季田管和春耕备耕这场开年关键一战，粮食再夺丰收、农民持续增收就有了坚实基础。

抓牢粮食生产，主产区冬小麦、油菜优质苗比例分别为83.4%和83.3%

“粮食生产，怎么强调都不为过。尤其是今年特殊年份，这根弦必须要绷得更紧。”面对春耕大忙的时节到来，农业农村部种植业管理司司长潘文博这样说。

全力以赴抓好春季农业生产，确保粮食等重要农产品稳产保供，稳住“三农”这个基本盘，发挥好“三农”压舱石的作用，有着特殊的意义。保障粮农收入，就能保持农民增收好势头，脱贫攻坚才能稳固，全面小康才能有好成色。

今年粮食和农业生产的积极因素较多，预示着又是一个好年景。

稳政策，稳面积，稳产量。

今年的中央一号文件明确提出，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量。中央财政持续支持抓紧抓好粮食生产，我国保持了稻谷、小麦最低收购价和玉米、大豆生产者补贴政策的总体稳定，农机购置补贴有所增加，为充分调动亿万农民务农种粮和地方重农抓粮积极性创造了条件。

一手抓粮食，一手抓蔬菜。在疫情防控的关键时期，保障蔬菜等“菜篮子”产品的有效供给至关重要。政策扶持蔬菜生产力度不减，当前，蔬菜面积和产量都略有增加，供应量总体充足。预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量1.7亿吨，均比上年同期增长2%左右。预计2月份气温总体偏高，利于蔬菜生长发育，蔬菜生产将逐步进入旺季。

生产基础好，土壤墒情好。

据农业农村部农情调度，今年全国冬小麦面积3.32亿亩，持平略减；冬油菜面积9200多万亩，增加270万亩。总体看，苗情长势较好，品种结构继续优化。目前，全国冬小麦一、二类苗比例83.4%，同比提高2.7个百分点。主产区油菜一、二类苗比例83.3%，同比提高1.3个百分点。

去年11月中下旬到今年1月初，全国出现多次雨雪天气，范围广、雨量大，有效补充了土壤墒情，麦田旱情基本解除，为安全越冬和春季田管创造了良好条件。

春节前，农业农村部印发了春季田间管理技术指导意见，强化指导服务。各地迅速行动，提早安排春耕备耕所需化肥、种子等农资的调剂和供应，各项春耕备耕工作做得早、做得实。

预计今年杂交玉米可供种16.4亿公斤，需种10.6亿公斤。杂交稻可供种4亿公斤，需种2.1亿公斤。大豆可供种5.75亿公斤，需种5亿公斤。棉花可供种1.8亿公斤，需种0.96亿公斤。农药化肥供应量总体有保障，农机投入足。预计全国可投入各类农机具2200万多台（套），粮油作物机耕率、机播率分别超过90%和55%。

狠抓春管重点落实，切实推动关键措施落地

“去年的草地贪夜蛾就很闹心，好在我们有效防控，今年什么情况还不好说。”河北省宁晋县农业局高级农艺师梁建辉表示。

事实上，今年春季田管和春耕备耕的确面临一些问题。第一个问题就是自然因素的不确定性比较大。草地贪夜蛾已在我国定殖，暴发成灾的几率增大。据气象部门预测，春耕期间我国局部气温波动幅度大，部分小麦产区可能出现阶段性强降温，“倒春寒”发生几率较大。另外，稳定粮食面积、提升粮食生产效益，也还面临着一定的压力。

正视春季田管和春耕备耕的难处，就是抓住了春耕备耕的七寸。潘文博说：“春季田管事关夏粮夏油收成，要突出关键环节，狠抓春管重点落实，切实抓好重点措施落地。”

抓防灾减灾，防止连线成片。

去年，长江中下游和黄淮局部出现秋冬连旱，给部分地区粮食生产造成一定影响。今年区域性、极端性天气发生几率较高，要做好应对准备，科学防灾减灾，确保不发生区域性持续性灾害，重点抓好防寒防冻和抗涝抗旱。提前做好防低温各项准备，降低冻害发生风险，减轻苗损。

抓控旺提弱，促进长势均衡。

目前，各地苗情长势总体正常，但局部地区苗情有分化趋势。一些早播麦田出现旺长，群体过大。部分地区小麦因干旱播期推迟，长势偏弱。要及早采取措施，加强分类指导，重点抓好控旺防倒和促弱转壮。对土壤墒情适宜、未出现脱肥的田块，适当推迟肥水施用时间，调节分蘖，构建合理群体。对旺长麦田开展统一机械镇压，防止后期倒伏。对个体偏弱、群体不足的晚播麦，要抓住气温回升有利时机，早施返青肥，早浇返青水，促进早分蘖、多分蘖。

抓病虫监测，实现综合防治。

随着春季气温的回升，病虫害将逐步进入高发期，要加强监测预警，及时发布病虫信息，落实好预防控制和应急处置措施。特别是黄淮海、长江中下游等小麦主产区，要抓好条锈病防治，发现一点，控制一片。还要搞好抽穗扬花期赤霉病药剂预防，防止大面积流行。

抓指导服务，推动技术落槌。

当前，正值春季田间管理的关键时节，要广泛动员，全面开展农业科技指导服务，推进各项技术措施落实到位。根据作物长势、资源环境、气象条件等情况，组织专家和技术人员分区域、分作物开展指导，提出有针对性的技术指导意见，增加技术指导服务的针对性和有效性。

抓实统筹谋划，保障农资供应，发挥体系优势

农谚说，季节不等人，春日胜黄金。韩长赋表示：“春播事关早稻、秋粮两季收成，占全年粮食生产比重大，涉及区域广、作物种类多，要抓实统筹谋划，做到投入不减，劲头不松。”

多措并举，稳面积，提产能。

当前，要进一步强化粮食安全省长责任制考核，优化考核指标，严格评分标准，发挥好指挥棒作用，激励主产省提高产能，非主产省提高自给率。为此，需要建立相应工作机制，层层压实地方政府责任，做到饭碗一起端，责任一起扛。

还要统筹实施好玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，释放积极信号。要以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，加快建设8000万亩高标准农田和2000万亩高效节水灌溉，遴选推广一批全程绿色高效技术模式，大规模建设以良种为基础、以机械为载体、以社会化服务为支撑的标准化粮食生产基地，引领提升生产水平。

多头发力，加强农机农资供应监管。

搞好春耕备耕，保障农资供应是基础。要统筹做好疫情防控和农资调剂调运，畅通运输渠道，确保农资能进村入店，保障春耕生产需要。要切实加强农资储备调运监管，让农民买得放心、用得安心、耕得及时。农业、公安、市场监管等部门需要狠抓投入品监管，持续开展农资打假，切实保障农民利益。还要引导各类社会化服务主体搞好生产托管、农机跨区作业和“全程机械化+综合农事服务”，提升春耕生产效率。

发挥体系优势，加快技术集成推广。

要充分发挥农业系统新技术推广应有的体系优势，全面提高粮食生产技术水平和农民种粮效益。潘文博表示，要大力推广耕地轮作休耕、化肥农药减量增效、东北黑土地保护利用等绿色生产方式，以及北斗导航自动驾驶、机播同步侧深施肥、无人机高效植保等新装备、新技术，集成推广全程机械化精准化技术模式，实现良种良法配套、农机农艺融合、生产生态协调。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 11 版）

(责编：曹昆)