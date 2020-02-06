广西备耕备种进展顺利（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报南宁2月5日电 （记者庞革平、张云河）记者从广西壮族自治区农业农村厅获悉：今年以来，广西积极做好备耕备种工作，春耕备耕进展顺利。

立春过后，广西各地已陆续开始春播春种。据农情调度，截至2月5日，旱粮作物76.73万亩，经济作物525.04万亩。旱粮作物中，春种玉米面积69.99万亩，豆类面积4.54万亩；经济作物中，蔬菜面积91.71万亩，糖料蔗面积420.15万亩，油料面积4.43万亩。

当前，广西各地正积极准备春耕农用物资。截至2月5日，广西春耕农资已备情况如下：早稻杂交稻种975.49万公斤，占应需用量的56.43%；春玉米杂交种692.19万公斤，占应需用量的71.96％。已备氮肥、磷肥、钾肥分别占预计需用量的78.52%、68.89%、67.23%。农药、农膜分别占预计需用量的61.08%和74.26%。

同时，广西各地加大冬春农技培训力度。截至2月5日，广西已举办农技培训班2669期，共培训58万人次。积极以多种形式开展科技进村入户工作，已派出下乡技术指导27581人次，为春耕备耕工作提供科技服务。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 11 版）

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