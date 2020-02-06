红河冬春蔬菜长势正好（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报昆明2月5日电 （记者张帆、杨文明）立春时节，云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市草坝镇前进村的蔬菜大棚里，洋葱、甜椒等冬春蔬菜长势正好。“等地里这些收割完成，村民就会转入有机水稻育苗种植。”前进村党总支书记姜森耀告诉记者，去年11月，前进村顺利获得了有机食品认证生产基地证书，今年，全村计划优先发展100亩有机优质水稻种植，并将在原有“好吃米”牌优质稻的基础上打响前进村有机水稻品牌。
为确保今年春耕生产顺利推进，红河州农业部门积极指导广大农户扩大优质稻、薯类、青储玉米和鲜食玉米种植面积，适当增加特色杂粮和豆类种植，抓好病虫害防治，巩固促进农业绿色发展成果，进一步调整优化种植结构，确保全州160万亩小春粮食种植计划顺利完成，132万亩冬春经济作物实现丰产丰收。
目前，农业农村部门的专家能手已分批赶赴各地农村，深入田间地头开展春耕备耕和防灾减灾技术指导。截至目前，全州已落实储备各种化肥近20万吨、农药1000余吨、农膜900多吨。
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