不误时机 冒雨播种（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

立春的海南省海口市飘起了细雨。市郊的七水洋、大荒洋5000多亩土地里，全是菜农们忙碌的身影。有的冒雨抢收年前种下的蔬菜，有的翻土播种，有的浇水施肥，有的铺地膜准备下种。

海口市菜篮子集团基地主管田令同时盯着几个地块，“眼下正是海南种菜的黄金季节，不抓紧干，辜负了这贵如油的春雨。”

正月初二开始，基地200多名菜农提前返岗，进入农忙。除了基础防疫保护外，海口市菜篮子集团还为每位菜农增加20%的工资补贴，每天确保50亩至100亩的地块播种，以及15吨新鲜叶菜采摘直供市场。“和往年比，今年的供应量更大了，大家都知道是特殊时期，更得努力干。”田令说。

连日来，海南各地在做好防控措施的前提下，抢抓有利季节，努力恢复农业生产。因疫情影响，农产品销路受阻，政府部门组织本地运销商，实行直供直销模式，加大了省内市场的供应。同时，通过商务、交通等部门协调，积极组织岛外订单，做好产销衔接。各级各部门积极行动，引导农民科学种植，保障市场供应。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 11 版）

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