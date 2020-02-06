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农机撒欢 投入春耕（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报记者  张  文

2020年02月06日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　走进四川北川羌族自治县坝底乡新民村，只见村口的大片农田里，十多台旋耕机撒着欢。翻耕、锄草、修枝、施肥……冬日暖阳下，当地群众正在拾掇庄稼，以备春耕。

　　大年初二，坝底乡便下发通知，让各村既要做好疫情防控，也要加快以户为单位恢复春耕备耕。各村群众积极响应，纷纷投入到紧张的农活作业当中。戴口罩、勤洗手，不聚集、不聚餐，即使在繁忙的春耕备战中，村民们也自觉自主地做好了个人防护。

　　“不管情况如何，我们农户要确保国家有粮食！”家住坝底乡新民村的衡世明，一大早便带领家人扛起锄头，带上种子，在自己田地里春耕播种。“我们不能闲着，早点下地干活，种好地多供粮！”衡世明是村里一言九鼎的老书记，不仅自己带头复产备耕，更是组织其他农户也行动起来，紧抓春耕备耕。

　　“在外面打工返乡的、感冒咳嗽的可别下地！宁愿其他人累一点，也别交叉感染！休息的时候也要户与户分开，更不能相互帮忙！”村支部书记衡世全在微信群里对村里的百姓们强调，春耕备耕不能给疫情防控添乱。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月06日 11 版）
(责编：曹昆)
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