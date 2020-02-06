警惕租房“付款陷阱”（以案说法）

【案情】赵某与房屋中介公司签订《房屋承租合同》，约定每月提前15日到营业部交纳租金。可是，当赵某去交房租时却遭到拒绝。几天后，中介公司以赵某未及时交房租为由强行收回房屋。
赵某将中介公司告上法庭。在法院审理过程中，中介公司拿出一份《分期服务协议》，说明该协议由中介公司（甲方）、赵某（乙方）与某网贷公司（丙方）共同签订。该协议约定：丙方提供房屋租金的分期支付服务，乙方向丙方交租金，如果逾期则需按照每日1%支付滞纳金，逾期3天及以上的，丙方有权终止合同。
中介公司还介绍了使用分期服务网络平台的流程：公司先将承租合同录入上传，然后由租户使用手机号注册登录、上传身份证照片、点击同意“分期服务”协议，网络平台向租户手机发送验证码，输入正确验证码才能审核通过。但赵某否认使用该软件注册及操作，中介公司也并未提供具体证据证明他曾签订过该协议。法院最终判决，中介公司退还押金、管理费、房租，并支付违约金。
【说法】当前，一些房屋中介公司为快速回笼资金，选择与网贷公司合作。中介公司承租房屋后，利用零押金、押一付一等营销手段，吸引租户承租，并与网贷公司签订贷款协议，让租户以每月向网贷公司还贷款的方式交纳租金，网贷公司则一次性将租户一年或半年的房屋租金先期交付中介公司。
这一模式在实际操作中可能存在以下问题：有的中介公司在租户不知情或未认真审查合同等情况下，诱导租户与网贷平台签订贷款或分期付款协议；有的甚至伪造贷款协议，要求租户向网贷公司付款；还有的利用租户的身份信息，去办理其他贷款业务，用于与租房无关的事宜，导致租户在不知情的情况下背负大量贷款，个人征信也受到影响。
法官提醒，租户在签订租房合同时应警惕“付款陷阱”，要认真审核租赁合同条款，尤其是关于付款方式和付款对象的约定，看清是向房东、中介公司还是网贷公司交纳房租。如果是向网贷公司交纳房租，一定要选择正规平台，在评估风险后审慎作出是否租赁的决定；如果使用手机在线交纳房租，要查清资金流向，一旦发现异常要及时停止支付。
（本报记者 倪 弋整理）
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