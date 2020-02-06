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人民时评：制度优势提振防疫信心

桂从路

2020年02月06日09:48  来源：人民网－人民日报
 

　　雷神山、火神山两座医院的建设过程，体现了重大战役中高超的指挥调度、统筹协调能力。迅速设计谋划、迅速动员建设，这正是我们制度优越性的生动体现

　　

　　武汉火神山医院和雷神山医院的建设，最近一直牵动人心。在这场与疫情竞速的建设任务中，从五湖四海汇聚而来的建设者们日夜奋战、齐心协力，诠释了“中国速度”“中国力量”。两座医院的建成，不仅能够有效缓解武汉当地医疗资源紧张的局面，让更多患者得到及时有效的救治，于全国防控大局而言，也是一个充满正能量的信号，燃旺了全国人民打赢疫情防控阻击战的信心。

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹汹，疫情防控已经到了刻不容缓的时候。在这个紧要关头，十余天两座医院拔地而起，可以说是奇迹。一方面，这两座医院不是搭建几个板房、把病人集中起来那么简单，而是要符合传染病防控的各项标准，相关的配套设施要求都很高；另一方面，在如此短的时间内，建设难度超过施工单位以往任何一次任务。然而，疫情就是命令，任何防控举措都慢不得、等不得。面对挑战，肩负责任，各方人员圆满完成既定建设任务。支撑壮举的，是强大的建设能力、物质调配能力，是重大战役中高超的指挥调度、统筹协调能力。迅速决策部署、迅速设计谋划、迅速动员建设，这正是我们制度优越性的生动体现。

　　惟其艰难，方显勇毅。越是艰难的任务，越能检验能力水平，越能激发人的责任担当。两座医院的快速建设，构筑起疫情防控前线的坚强堡垒，离不开建设团队、施工团队的辛勤付出。从除夕夜上百台挖机抵达现场，一夜间完成土地平整任务，到建设工人放弃春节休假，24小时轮班作业，再到党员工人“我们一定不负嘱托，保证质量、保证工期”的庄严宣誓……建设者们夜以继日的劳作奉献，创造了令人惊叹的建设奇迹。他们的分秒必争，见证中国人的众志成城、齐心协力，灾难面前挺立起不屈的精神脊梁。

　　亿万人民高度关注两座医院的建设。在施工过程中，数以千万的网友透过网络直播成为“云监工”。他们给行走在工地上的施工机械起了好听的绰号，通过一句句温暖人心的留言给疫情防控一线送上祝福。“云监工”的背后，何尝不是一份乐观和信心。这份信心从何而来？或许就来自在与疫情的赛跑中，更多像火神山、雷神山医院建设的感人壮举，更多像“新增治愈患者不断增加”的捷报频传。当前，从中央到地方，从医护人员、专家团队到每一个普通人，都投入到了疫情防控的主战场，有党中央的坚强领导，有全国人民的齐心协力，这场人民战争我们一定能打赢。

　　火神山、雷神山医院的建设过程令人振奋，但是疫情防控还没到松口气的时候。将两座医院建设中的干劲和速度，转化成我们抗击疫情的坚定信心和强大力量，以更大力度投入到疫情防控阻击战中来，我们就一定能祛散疫情阴霾、让阳光温暖人心。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月06日 05 版）

(责编：庄红韬、孙阳)
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