我国已建成海水淡化工程142个

本报北京2月5日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：近日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2018年全国海水利用报告》。据统计，截至2018年底，全国已建成海水淡化工程142个，工程规模120.17万吨/日。
据了解，2018年，新增海水淡化工程5个，新增规模1.25万吨/日，海水淡化工程最大单体规模为20万吨/日，主要采用反渗透和低温多效蒸馏海水淡化技术。截至2018年底，全国海水淡化工程分布在沿海9个省市水资源严重短缺的城市和海岛。北部海洋经济圈以大规模的工业用海水淡化工程为主，主要集中在天津、山东、河北等地的电力、钢铁等高耗水行业；东部、南部海洋经济圈以民用海岛海水淡化工程居多，主要分布在浙江、广东等地，以百吨级和千吨级工程为主。
此外，除了海水淡化，海水直流冷却、海水循环冷却应用规模也不断增长。据测算，截至2018年底，年海水冷却用水量达1391.56亿吨，新增海水冷却用水量46.71亿吨/年。
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