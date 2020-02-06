别慌！“菜篮子”还是满满当当

1月31日，市民在江苏省南京一家集贸市场购买蔬菜。

苏 阳摄（人民视觉）

2月2日，江西省赣州市会昌县九州工业基地蔬菜储存仓库，工人在加紧装运第一批100吨小南瓜，用于驰援湖北武汉等地疫情防控前线的蔬菜市场。

朱海鹏摄（人民视觉）

2月2日，青岛市崂山区市场监督管理局执法人员对一家超市蔬菜价格进行调查。

新华社记者 李紫恒摄

疫情当前，居民对生活物资保障极为关心，一定程度上也存在担心。近日，部分地区一些生活必需品需求阶段性增大，价格一度出现较大幅上涨。针对这种情况，中央应对肺炎疫情工作领导小组专门设立了多部门组成的生活物资保障组，建立了快速联动工作机制，千方百计增加生活必需品供应。

当下，各大城市的“菜篮子”稳不稳？本报记者展开了调查。

供给充足有保障

——这段时间货都来了，没必要跟风抢购“囤菜”

上午10点，往日熙熙攘攘的北京盛福小关市场略显冷清，来往居民和摊贩都戴上了防护口罩，出来买菜的市民明显减少。“这两天大白菜多得都要卖不出去了。”摆蔬菜摊的杨大爷有些发愁，“前段时间看到网上有人跟风‘囤菜’，大白菜都抢光了，现在库存增加了，买的人反而少了。”杨大爷告诉记者，这段时间蔬菜供应量充足，不存在网传的需要抢菜的情况。“一切都正常，希望大家保持冷静，不要跟风。”

1月22日，北京市成立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，24日启动重大突发公共卫生事件一级响应，开展了一系列工作。其中，针对重要民生商品保供稳价，采取了一系列措施：制定《生活必需品供应保障工作方案》，增加政府储备，春节前投放储备冻猪肉4000余吨，目前包括土豆、白萝卜、胡萝卜等耐储的冬季储备蔬菜充足；加强货源组织，及时研判、调度市场货源供应；组织召开批发市场会议，要求新发地、岳各庄、顺鑫石门3家批发市场尽快恢复正常业务，商户提前返京开业，并保持货源充足和价格基本稳定；在本市7家重点农产品批发市场、14家连锁超市、15家连锁餐饮企业和10家蔬菜直营直供企业同时开展蔬菜联合保供工作。

家住北京的王阿姨表示，以前自己经常去家门口的超市买菜，现在受到疫情的影响，超市还未开业，因此便绕路来小关市场买菜。“现在能不出来就不出来，所以我买一次菜会买够几天的量。”王阿姨推着满满的小推车说，“我觉得这里菜量还挺充足的，不仅是蔬菜，米面粮油可选择的种类也很多，你看，我买了这么多，有菜有肉有米有油，够我们全家人吃好几天的了。”

不仅是北京，全国各地都启动了相应的调控措施保障生活必需品供应。1月27日，广东省深圳市专门召开“菜篮子”工程领导小组会议，要求各大商超按照平日惯常的春节期间进货量的10倍来组织货源，加大基地采购，147个蔬菜基地全力供菜，保证物流运输。湖北省盐业集团公司成立食盐应急供应联合指挥中心，全面保障食盐供应，加强食盐储备及企业库存的统计和定点投放。目前湖北储备各品种食盐96000吨，其中小包装盐56500吨，其它规格包装食盐39500吨，即使不考虑外地继续调运安排和本地生产能力，仅靠储备量就可以满足当地居民5个多月的需求量。

疫情当前，多方发力，稳住市民的“菜篮子”也稳住了民心。近日，农业农村部办公厅、交通运输部办公厅、公安部办公厅联合印发《关于确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》，指出要扭转“‘菜篮子’产品出不了村、进不了城”的现象，确保“菜篮子”产品产得出、运得走、供得上；2月1日，商务部印发《关于进一步强化生活必需品市场供应保障工作的通知》，指出要做实做细货源对接调运，加强货源组织，充分发挥农产品批发市场促进农产品集散、把关农产品质量、保障城市农产品供应的作用。

国家发改委副主任连维良在2月3日国新办举行的发布会上介绍，从供应来看，全国绝大多数生活物资特别是食品供应是有保障的。“我国的粮食总产量连续五年稳定在1.3万亿斤以上，库存充裕，各类企业的稻谷、小麦库存超过国内一年的消费量。牛羊禽蛋产量不同程度增长，猪肉的生产也在稳步恢复。”连维良说，“前几天大家特别关心蔬菜的供应问题，这方面也是有充足保障的，冬春蔬菜在田面积8400多万亩，同比增长2%，产量预计也增长2%以上。”

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群接受本报记者采访时指出，在农业多年丰收的背景下，中国食品供应的基础是比较扎实的。“近期，经过多方调控，市场上从蔬菜到粮食再到一些主要的生活必需品的供应都有比较好的保障。”张立群说，“消费者没必要在疫情发生的时候，对基本食品的供给产生担心。”

“面对当前的疫情，我认为最重要的还是要保持信心，保持理性。”张立群说，“这是国民素质的一个重要体现，也有利于我们尽快战胜疫情。”

价格稳定安民心

——蔬菜肉蛋价格回落，基本与年前持平

生活物资供应保障如何，价格是最重要的标志。连维良介绍，2月2日，全国36个大中城市超市和集贸市场平均零售价格，猪肉、牛肉、羊肉、鸡蛋比前期的高点分别下跌0.3%、0.6%、0.8%和1.3%，15种蔬菜平均价格下跌6.2%。湖北省内以武汉市为例，在刚实施交通管制措施时，部分生活必需品的价格一度明显上涨，现在也已经趋于回落，超市和集贸市场销售的猪肉价格，比前期的高点下跌0.7%，15种蔬菜平均价格下降3.8%，牛肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋的价格持平。

北京新发地农产品批发市场有关负责人介绍，1月31日，新发地市场白条猪批发平均价是21.63元/斤，虽然比1月23日的18.25元/斤上涨18.52%，但由于1月23日是新发地猪肉交易大厅节前最后1个交易日，屠宰厂此前库存的白条猪需要在节前出尽，而进入市场采购的客户由于已经做好了节日期间的肉类储备，采购并不积极，价格出现比较明显的跳水，不具有趋势性。该负责人预测，节后会进入一段肉类需求的平淡期，需求明显低于节前，价格走势也不太稳定，肉价暂时会呈现稳中有降的走势，不会出现太大的波动。

小关市场内，卖蔬菜的营先生回忆，大宗蔬菜价格在大年初二、初三时有过一段高涨期，许多蔬菜例如菠菜涨到了五六元一斤，但是这几天大部分蔬菜价格都有明显回落。“现在大白菜2元一斤，比三天前便宜了至少一半，不仅是大白菜，其他许多蔬菜比如白萝卜、圆白菜等，价格都有明显下降。”营先生说，“现在的价格基本与年前持平，市场也恢复了正常的运作机制。”

新发地市场有关负责人介绍，蔬菜价格在春节假期的前几天出现了比较明显的上涨，由正月初一的3.25元/公斤快速上涨到正月初四的3.77元/公斤。为了应对超市、零售终端提前采购的变化，新发地市场及时召开几个动员会，在采取一系列措施后，广大商户响应市场的号召，把大量蔬菜运抵市场，上市量连续几天快速增加，由1月27日的699.5万公斤快速增加到1月31日的1812万公斤，增加的幅度达到159.02%；上市量增加后，蔬菜价格大幅下降，下降到1月31日的3.01元/公斤，比最高点1月28日的3.77元/公斤下降了20.16%。

同时，有关负责人也指出，最近几天，市场蔬菜的上市量快速增加，但是超市、零售商进入市场的采购量增幅远远小于供应量增幅，市场上的一些蔬菜出现比较明显的卖难现象，有些商户已经出现了亏损。因此，也希望蔬菜销售的终端环节能够加大采购量，避免出现批发市场蔬菜供应充足、价格大幅下降而零售环节却表现出供应不足、价格高企的“两张皮”现象。

监管有力稳秩序

——保供给也要保住质量和安全

国家市场监督管理总局副局长甘霖表示，在疫情防控阻击战期间，米面油菜果等民生商品的价格秩序维护和质量安全监管问题是市场监管部门重点做的工作。市场监管总局采取超常部署，在全面加强市场日常监管的基础上，聚焦米面油菜果等民生商品重点领域，以最高的标准、最严的措施、最大的投入，加强价格秩序和质量安全的监管，加大监测力度、加大巡查力度、加大线索排查力度、加大执法力度、加大曝光力度。

1月29日，市场监管总局通过视频会议启动“保价格、保质量、保供应”系列行动。物美、阿里巴巴、中粮、沃尔玛（中国）、首农、伊利、武汉中百仓储超市有限公司等企业负责人通过视频连线分别向全国消费者做出承诺，疫情防控期间保障防疫用品、重要民生商品价格不涨、质量不降、供应不断。

国家市场监管总局局长肖亚庆强调，当前人民群众对防疫用品、食品药品等重要民生商品的需求激增，市场监管部门搭建起民生期望与企业责任沟通互信的平台，推动企业庄严公开承诺保价格、保质量、保供应，有利于疫情防控期间全社会稳定预期、增强信心、同舟共济、凝聚形成疫情防控全社会合力。企业要把对社会的庄严承诺兑现为实际行动，“言必信、行必果”，始终把责任挺在最前面，根据市场实际需求，加快恢复产能，加大订货补货，发挥线上线下优势，畅通物流运输，强化生产经营场所消毒和从业人员安全防护，确保与人民群众息息相关生活必需品的价格稳定、质量安全和市场供应，让人民群众满意、放心。

商务部副部长王炳南表示，商务部已经部署了进一步强化生活必需品市场供应保障工作的方案，对相应的工作进行了再动员、再部署，进一步压实属地责任，推动菜篮子市场负责制，切实保障市场供应。加强监测引导，进一步摸清蔬菜等重点生活必需品货源底数，及时发现、处置生活必需品脱销断档等异常情况。发布市场供应和保供稳价信息，稳定预期，增强消费信心。

(责编：庄红韬、孙阳)