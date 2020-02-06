原标题：多路政策力保百姓“菜篮米袋”无虞

疫情暴发以来，中央与地方协同应对，在全力抗疫的同时力保百姓“菜篮子”“米袋子”无虞。《经济参考报》记者获悉，在联保联控协作机制下，国家发展改革委、商务部牵头的生活物资保障组正会同相关部门加强部署，统筹资源调度，推动复工复产，确保生活物资量足价稳。与此同时，地方也在迅速行动，出台具体应对举措，积极利用优势资源，为打赢疫情防控阻击战做好后勤保障工作。分析指出，在多路政策支持和各方力量驰援之下，我国物资储备将保持充足，在此基础上逐步优化供应，保障居民生活和经济发展平稳有序。

记者了解到，目前各部门正加紧部署相关企业有序复工复产，保障各地生活必需品市场供应充足。4日召开的中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议要求，协调重点企业特别是央企增加生活必需品生产。保障交通网络畅通，尽快打通部分被阻断道路，及时解决跨区域调运中遇到的问题，提高物资分拨效率，保障市场供给。

当天，农业农村部办公厅发布《关于维护畜牧业正常产销秩序 保障肉蛋奶市场供应的紧急通知》，对相关企业尽早复工做出安排。5日，发改委消息显示，该委指导中粮集团与全国最大的面粉加工企业五得利面粉集团加强上下游合作。中粮集团将积极组织货源，向五得利面粉集团提供小麦原料。五得利面粉集团于近日全面开工复产，形成每天约三万吨的面粉生产能力。

在推进产能恢复的同时，各部门还在进一步畅通流通渠道。据了解，疫情发生以来，交通运输部着力构建部省联动运输保障工作机制，协调解决应急运输问题。商务部也明确了一批重点保供企业，建立百家大型流通企业保供机制。

地方层面，湖北周边地区率先行动，启动联保联控协作机制，协调周边蔬菜产地以及粮油肉盐、速冻食品等相关企业，加强与湖北供需对接。其中，山东及时协调寿光等蔬菜主产地与武汉市加强衔接，努力增加蔬菜供应。数据显示，截至2月3日，寿光市已累计向武汉市捐赠四批蔬菜，共1120吨。另外，江苏、安徽、湖南、广西等蔬菜产地也在加强与湖北供需对接，增加新鲜蔬菜供应。

除了保障重点疫区物资供应，全国各地还在积极行动保障当地生活市场需求。广东提出非常之时非常之举，要主动扩大价格监测范围，确保人民群众生活需求和社会大局稳定。江西疫情防控应急指挥部印发通知，要求各市、县（区）政府要采取“一企一人”的方式，向复工复产的粮油生产企业派出驻厂代表，帮助企业迅速复工复产。安徽发布通知，强调要根据价格变化情况，继续做好储备肉投放，并按照价格补贴联动机制规定，按月足额向困难群众发放价格临时补贴。厦门则充分发挥夏商集团等国有企业在保障市场供应方面的主渠道作用，确定自1月19日至2月8日，每天投放20吨储备猪肉，合计投放420吨，以市场零售价格的80%优惠销售给市民。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣对《经济参考报》记者表示，疫情发生以来，中央各部门和地方政府第一时间作出反应，出台了多项有关生活必需品市场供应保障的政策措施，有效满足了居民基本生活需要，平抑了物价，对于重点疫区和全国市场的疫情防控和应急保供发挥了积极作用。

关利欣认为，在疫情等突发事件情况下，市场监测、信息发布、应急调控等功能对于切实保障特殊时期市场供应、维护市场平稳运行、最终战胜疫情将起到重要作用。

商务部流通产业促进中心服务业处处长、研究员陈丽芬对《经济参考报》记者表示，通过各方共同努力，各地生活必需品市场供应总体充足，价格基本稳定，市场供应得到有序保障。“这有利于市场供需两端的发展。在需求端，有利于稳定预期，增强消费者信心；在供给端，有利于帮助企业渡过难关，尤其是减轻疫情对中小微企业的影响。”

陈丽芬指出，春节假期延长，生产企业没有完全复产，物流系统还没有完全复工，商贸企业人手不够，有些生活必需品存在结构性矛盾。她建议，接下来要充分评估、分级管控，统筹人员上岗，指导超市、便利店和菜市场等便民设施正常营业，发挥电商企业保障市场供应的独特作用，畅通物流配送渠道满足日常生活需要，鼓励一批大型流通企业发挥保供的顶梁柱作用。

关利欣建议，下一步政策需从三方面着力：一是加强市场监测，及时掌握各地生活必需品市场供求变化，做好市场趋势研判；二是加强多方联动，加强生活必需品产地和销地之间、各省市之间、政府和企业之间的联动；三是调动市场主体积极性，动员市场主体及时开门营业、创新运营模式，帮助企业解决后顾之忧。(记者 王文博)

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