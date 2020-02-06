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中央一号文件锁定两大重点任务

2020年02月06日09:59  来源：经济参考报
 
原标题：中央一号文件锁定两大重点任务

备受关注的中央一号文件正式出炉。2月5日，《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（以下简称《意见》）发布。《意见》敲定了2020年两大重点任务——打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板，提出持续抓好农业稳产保供和农民增收，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。围绕上述内容，《意见》提出了27条含金量高、可操作性强的政策举措。

中央农办主任、农业农村部部长韩长赋表示，2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。完成这两大目标任务，脱贫攻坚还有一些最后的堡垒必须攻克，全面小康“三农”领域还有一些突出的短板必须补上。

围绕坚决打赢脱贫攻坚战，《意见》强调全面完成脱贫任务、巩固脱贫成果防止返贫、保持脱贫攻坚政策总体稳定、研究接续推进减贫工作等。

“按照现行标准，目前预计还有300万农村贫困人口没有脱贫。不少分布在深度贫困地区，要攻下最后的脱贫壁垒，让没有脱贫的人如期脱贫，相关政策和资源支持需要进一步向深度贫困地区倾斜，与此同时，要进一步巩固脱贫成果，建立解决相对贫困的长效机制。”中国社科院农业发展研究所研究员李国祥对《经济参考报》记者表示。

在补上全面小康“三农”领域突出短板方面，《意见》提出，加大农村公共基础设施建设力度，提高农村供水保障水平，扎实搞好农村人居环境整治，提高农村教育质量，加强农村基层医疗卫生服务，加强农村社会保障，改善乡村公共文化服务，治理农村生态环境突出问题等。

李国祥指出，“三农”领域突出短板仍主要集中在农村基础设施和公共服务上，目前城乡在基础设施和公共服务方面的差距依然明显，农业地区在公共卫生等方面还存在许多薄弱环节。

“今年中央一号文件提出的补短板任务，重点是针对全面建成小康社会目标，不是完成现代化的短板。因此，补短板必须坚持从农村实际出发，因地制宜，尊重农民意愿，尽力而为、量力而行，把当务之急的事一件一件解决好，力戒形式主义、官僚主义，防止政策执行简单化和‘一刀切’。”韩长赋说。

围绕保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收，《意见》在稳定粮食生产、加快恢复生猪生产、加强现代农业设施建设、发展富民乡村产业、稳定农民工就业等多方面列出细化举措。

韩长赋表示，2019年，我国粮食产量创下历史新高，连续五年稳定在1.3万亿斤以上，粮食供给总量是充裕的。但我们粮食安全形势并非高枕无忧，粮食生产能力基础并不稳固。“今年中央一号文件强调，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量，释放了鲜明的政策信号。”

他还指出，针对2019年以来生猪生产和猪肉价格出现的波动，中央出台了一系列稳价保供政策举措，推动生猪产能开始逐步恢复，但形势依然比较严峻。必须把生猪稳产保供作为重大政治任务，像抓粮食生产一样抓生猪生产，采取综合性措施，确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。

在农民增收上，一号文件提出，发展富民乡村产业，支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链，推动农村一二三产业融合发展等。李国祥指出，近年来，农民收入增长形势较好，城乡收入差距整体在缩小，但在收入结构上，农民外出务工收入较多，乡村产业收入增加相对缓慢。一号文件强调发展富民乡村产业，支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链等，有助于将农民增收和产业振兴进一步结合起来。

在发展富民乡村产业的同时，韩长赋认为，也要稳住农民工就业。工资性收入占农民可支配收入大头，稳住农民工就业对稳定农民增收至关重要。要加强职业技能培训，积极开发城镇就业岗位，加大农民工稳岗支持力度；要稳定农民转移性收入；要保持好强农惠农富农政策的连续性稳定性，确保农民转移性收入不减少。

在强化农村补短板保障措施方面，一号文件在强化“人地钱”要素保障上，针对优先保障“三农”投入、破解乡村发展用地难题、推动人才下乡、强化科技支撑作用、抓好农村重点改革任务等，也提出一系列高含金量的政策。比如，人才保障方面，提出抓紧出台推进乡村人才振兴的意见；用地保障方面，提出完善乡村产业发展用地政策体系；财政投入保障方面，提出加大中央和地方财政“三农”投入力度，中央预算内投资继续向农业农村倾斜，加大地方债用于“三农”规模等。(记者 班娟娟)

(责编：庄红韬、孙阳)
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