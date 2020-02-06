原标题：春运客流下降近九成 防控物资运输累计超10万吨

《经济参考报》记者获悉，2月4日（春运第26天）全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客1132.2万人次，比去年春运同日下降86.8%。其中铁路发送旅客124.1万人次，下降89.0%；道路发送旅客974万人次，下降86.4%；水路发送旅客6.05万人次，下降94.4%；民航发送旅客28.0万人次，下降85.2%。

截至2月4日24时，全国各级交通运输部门配合当地卫生健康部门在服务区、高速出入口、普通国省干线、客运站、客运码头共设置卫生检疫站两万余处，2月4日当天一线投入疫情防控人员约68万余人。截至2月4日18时，全国铁路累计有396趟旅客列车下交发热旅客482人。

截至2月4日，公路运输车辆向湖北运送医疗酒精、消毒液、医疗器械、口罩、测温仪、应急帐篷、防护服等疫情防控物资及相关生活物资7.8万吨。国家铁路集团累计装运防控物资2781批、11万件、2.8万吨，其中防疫物品2199批、10.2万件、2116吨；中国邮政集团组开邮政车4.5万班次（其中省际邮车1.2万余班次），组织开行邮政航空专机6架次运送防疫物资，共计运送口罩、药品等防疫物资11.3万箱。在武汉水域，共累计保障载运重点物资船舶152艘次，保障运输电煤41.8万余吨、燃油9.7万余吨。（记者 王璐）

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