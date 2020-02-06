原标题：严把防疫关，长沙企业逐步复工

长沙晚报全媒体记者 陈登辉 刘捷萍 陈焕明 伍玲 周斌 李广军 刘琦

往年春节过后，都是企业抢抓“开门红”的阶段。而今年受疫情影响，许多企业的新春复工面临着不小的挑战。

在保障防疫的基础上，如何尽快推动各个行业恢复到正常生产状态？连日来工信、商务、住建、应急等政府部门密切联系行业企业，督查防疫措施是否落实，掌握最新的生产动态，同时针对企业提出的用工、原料、运输等困难，千方百计进行帮扶，力促各行业发展尽快回归正常轨道。

精准帮扶

助“四类”企业复工复产

防控疫情是场持久战，需要源源不断的物资供应作为保障。然而生产企业往往又是人员聚集区域，如何在保障防疫的情况下，指导企业逐步恢复生产？

可孚医疗是湖南乃至华中、华西地区唯一一家红外额温枪生产企业，而体温测量是防控的重要手段。

“员工身体状态怎么样？消毒措施到位没有？生产还有什么困难？”1月31日，长沙市工信局党组书记、局长康小平带队来到可孚医疗，指导企业复工复产。

记者了解到，为保障防疫物资供应，从上周开始，市工信局成立了6个督导组分别赴各区县(市)、各园区指导“四类”企业复工复产。(“四类”企业指保障城市运行必需、疫情防控必需、群众生活必需及其他涉及重要国计民生的相关企业)

目前，市工信局已出台了《长沙市生产企业开复工新型冠状病毒肺炎疫情防控方案》《市工信局帮扶督导“四类”工业企业复工复产工作方案》，要求复工企业严格执行防控方案，确保各项防控措施落实到位，并向复产企业推广一些好的方法和经验。

比如要求企业建立员工防疫档案，每日对员工接触的人、出入的场所进行登记，实行分餐制，一张桌子一个人吃饭等。

疫情严峻，又逢春节假期，不少企业复工面临各类困难和问题。市工信局和各区县（市）工信部门尽最大努力保障企业稳定生产，确保物资供应。

华康消毒剂、黑猫日化等公司工人不足，工信部门与园区合力宣传发动，弥补用工缺口；

湖南中大、浏阳三力等18家单位急需运输物资，工信部门积极协调，帮助企业办理了43张省内防疫物资运输车辆通行证；

芙蓉口罩厂和金海医疗器械迫切需要扩大产能，工信部门上门指导，实施技术改造，帮助其新增自动化生产线，增加口罩日产能5万个；

在各级工信部门的合力之下，一批“四类”企业顺利复工，为保障防疫物资供应作出贡献。

深入一线

督导企业严格按要求复工

当前，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，园区是重点，也是主力军。

记者了解到，长沙高新区在做好防控工作的前提下复工复产，全面抓好企业复工准备、复工审批、现场巡查等工作。截至5日下午，包括中联重科在内，共有79家企业经批准后开始恢复生产。

该园区集中了全省80%的医疗器械生产企业。为保障防疫相关企业生产，园区把圣湘生物、中大中雅、优威生物、明康中锦4家防疫设备和物资的研发、生产企业作为重点保障单位，安排专人，及时收集企业需求，向省、市高位协调解决企业困难，全力保障企业正常生产。

长沙经开区为帮助企业快速复工复产，园区着力营造安全有序的环境，做好科学防控、精准服务。截至5日，长沙经开区234家规上企业累计备案复工14家；规下企业方面，园区所辖工业地产入驻企业共11家企业复工，均为50人以下规下企业。

目前，宁乡经开区结合园区实际，以工厂、工地、公寓为重点，实施“三线作战”的精准防控政策。此前，园区企业中财化建、建益新材等企业，克服困难，及时为武汉防疫工程提供了应急工程物资。截至5日，宁乡经开区有35家企业正常生产。

今年春节期间，包括晟通集团在内有12家企业因为生产需要，一直没有停工。而据望城经开区统计，包括比亚迪、澳优乳业、中信戴卡、TDK新视电子、德赛电池等51家企业计划在2月8日前复产，预计复工人数为15000人左右；80%以上的企业申请在2月10日前后实现复产，园区重点监测的产值前20强企业均计划在2月10日前复产。

位于宁乡高新区的骏越科技是以生产医疗呼吸面罩支架、雾化器为主的企业。疫情发生后，企业接到武汉用户大量订单。为此，企业向园区管委会提出早日开工的申请。接到申请后，园区按规定严格进行审核，同意企业1月29日复工。目前，公司70名员工采取两班倒的形式，加足马力开展生产，日产呼吸面罩支架3000副，绝大部分产品被送往武汉。

2月3日至4日，隆平高科技园领导班子5名成员分别带队，以“四不两直”方式深入香他她、顺丰速运、康通电子等7家复工企业督促指导，确保疫情防控、生产经营“两不误”。

金霞经开区则在坚持把防疫工作摆在第一位的同时，兼顾“四类必需行业”的要求，正在把力量向企业复产上重点倾斜，集中了园区60名精兵强将，分成10个企业服务工作组，采取地毯式、联点包片制服务企业，开展宣传、指导和服务工作。

保障供应

既稳货源也促开业

市商务局科学预测，精准施策，发挥好市场力量，与各大商超、批发市场、区县商务部门加强联系调度。

“为了应对全市复工后，粮油、肉菜等生活必需品需求的增加，全市商务系统在‘促开业、稳货源、强服务、保供应’上狠下功夫，保证市民‘菜篮子’量足价稳。”市商务局党委书记、局长高伟介绍，为了“促开业”，全市制定了海吉星、红星、河西等三大蔬菜批发市场保供应奖励和大型商超、农贸市场、生鲜门店开业经营的奖励政策。截至2月4日，全市32家大型商超企业132家门店全部正常营业，209个农贸市场实现开业。三大批发市场日交易量连续多日超过1000万公斤。各大超市、农贸市场生鲜供应充足、价格稳定，重要生鲜、肉类都能满足市民需要。

为“稳货源”，市商务局指导三大批发市场及经营大户与蔬菜产地及供应商签订保供协议。目前，货源基地储备量约20万吨，能满足市场20天左右的需要。步步高、华润万家、沃尔玛等大型商超以及兴盛优选等电商平台也加强了与供应商对接，并开通了线上下单、线下配送业务，确保备货充足，全力保障民生商品供应。

2月3日，5000个口罩、149箱消毒液、20个体温枪……送到了海吉星、红星、河西三大批发市场。“强服务”方面，市商务局积极协助重点保供企业，解决口罩、消毒液、体温枪等防护物资的供应问题。截至目前，市商务局已筹集21万只口罩、229件消毒用品、30个体温枪、825公斤酒精，用于全市三大蔬菜批发市场、加油站以及大型商超卫生防疫需要。

“商务部门将做好主要生活必需品量价信息监测、分析、调度，为全市复工保驾复航，保障市场供应不断档、不脱销。”高伟表示。

双管齐下

疫情防控与安全生产齐头并进

日前，市应急管理局召开紧急会议部署抗击疫情和复工复产工作，要求全市应急管理系统与时间赛跑，与疫情斗争，打好疫情防控阻击战。

“我们必须全面加强防控工作指导，确保全市复工复产生产安全，确保不发生聚集性疫情暴发和扩散，确保全市应急系统干部职工安全。”市应急管理局负责人介绍，会议决定对长沙市12家防控物资生产企业全力提供安全生产服务保障，要求对该类型企业开辟绿色通道，提供主动帮助、主动服务、主动解难，保障防控物资优先生产的同时防范事故发生。

会后，市应急管理局立即组织由局领导或党组成员带队的12个督导组分别奔赴长沙芙蓉口罩厂、长沙雨花消毒药有限公司等12家医用物资生产企业开展服务保障工作。

开福区应急管理局在做好单位内部疫情防控的基础上，每天下沉一线，查验30家加油站和相关工商贸企业隔离防护、消毒防疫、应急处置、安全设施、安全制度等工作落实情况，指导相关企业强化疫情防护措施、配齐防护用品，强化作业现场安全管理。

2月4日，长沙县应急管理局成立4个专项服务组，精准支持企业复工复产，应对即将到来的企业复工潮。该局已帮扶指导46家企业陆续通过复工验收，投入生产，保障消控和民生物资供应。

从1月26日开始，宁乡市应急管理局全员取消休假，迅速组建服务队驻守企业，全天候为相关防疫物资生产企业提供指导服务，加强安全监管指导，防范因赶工期而发生安全事故。该局已帮助湖南骏越塑胶科技有限公司等企业协调解决了原材料及消毒物资采购等问题，并为已复工的4家防疫物资生产企业提供上门指导服务，确保疫情防控与安全生产工作齐头并进。

严格把控

把防疫纳入复工审查条件

为配合疫情防控工作，长沙各大房地产开发企业在售项目均发布春节期间暂停营业的通知，全市各营销中心暂缓开放；同时各在建重大项目纷纷停工，以减少人员聚集。

日前，市住建局下发通知，要求全市各类房地产（含中介）企业及在建项目不得在2月8日（正月十五）24时前开工、复工。

市住建局相关负责人表示，推迟房地产企业及在建项目开工、复工时间，是贯彻落实全市重大突发公共卫生事件一级应急响应工作的具体要求。

各建设项目开工复工前应向属地社区报备，应组织从业人员开展卫生防疫教育；人员上岗前应对其进行卫生防疫安全交底，佩戴必要的防疫装备；要对员工宿舍、食堂、厕所进行全方位防疫消毒，并及时配备防疫物资。

各房地产企业楼盘销售、中介门店开业等须编制项目销售、门店复业工作方案，工作方案包括病疫防控组织管理、物资保障、现场检测、突发处置等方面内容。

市住建局相关负责人介绍，全市各级住建部门及质量安全监督机构将把防疫工作纳入节后复工条件审查的重要内容，在日常工地检查中应增加对疫情期间工地人员管理的检查。重点检查人员流动管理、工地防疫教育交底、施工防疫措施等相关内容。

(责编：冯粒、曹昆)