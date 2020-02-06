48批次、2.2万余件 北京铁路局全力保障防控物资运输

人民网北京2月6日电 （记者乔雪峰） 记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京铁路局）获悉，自疫情发生以来，北京铁路局积极配合地方党委政府，建立健全疫情联防联控工作机制，全面落实铁路疫情防控措施。全力保障疫情防控物资和人员运输，截至2月5日，北京铁路局共计装运防疫物资48批次、2.2万余件，运送医护人员481人。切实加强铁路职工自身防护，以实际行动保障和支援全国各地的疫情防控阻击战。

据了解我，北京铁路局组织管内各车站干部职工，重点对空调通风设施检查、维修和消毒，对电梯、楼梯、自助售票机、售票窗口等旅客直接接触的地方进行消毒杀菌、加强候车区域的保洁消毒频次，为广大旅客和乘务人员提供安全卫生的旅行环境和工作环境。有序组织进出站旅客进行体温检测。

为了防止废弃口罩二次污染，北京站、北京西站、北京南站在候车室专门增设废弃口罩回收专用垃圾箱，便于将旅客更换的口罩与其他垃圾隔离处置。

加强列车上疫情防控工作，增加车厢巡视频次，提醒老人、儿童旅客多喝水、勤洗手，现场演示正确佩戴口罩的方法，通过列车广播讲解健康防护知识，尽可能为旅客多提供帮助和服务。列车运行途中，对旅客经常接触的厕所门把手、洗脸间水龙头、废物箱投放处等重点部位消毒，确保预防性消毒措施得到充分落实。严格开展车上旅客测温和到京旅客信息登记，密切关注旅客动态，进一步强化列车防控，确保旅客乘车安全放心。

同时，北京铁路局加强疫列车入库清洁消毒作业，每日对所有入库高铁和普速列车进行全面消毒，为旅客出行提供安全的乘车环境。

在抗击疫情的关键时期，2月5日京津冀部分地区迎来了一场降雪，北京铁路局以雪为令，管内各单位紧急组织人员清扫站台上、进出站通道、道岔等积雪，全力保障旅客列车的安全畅通和旅客乘降安全，并做好库内的车辆检修工作，确保列车安全出库。

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