原标题：疫情下的大考 黑龙江“危”中有“机”

人民网哈尔滨2月5日电（记者 张丹） “疫情防控是一场大考，也是镜子，又一次映像了我省产业结构偏重的老问题。我省应急管理体系不健全、互联网政务服务不善、各级干部决策应变能力不足等问题都是对我们的大考。”2月5日，黑龙江省政府视频常务会议上，省长王文涛直视疫情防控阻击战中黑龙江暴露的短板问题，指出要统筹抓好疫情防控和经济发展两不误。不仅要有战胜危机的勇气，更要有“危”中找“机”的智慧。黑龙江要顺势而为调结构补短板，倒逼黑龙江加速调整产业经济结构，提升政府治理水平。

截至2020年2月4日24时, 黑龙江省新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例190例。王文涛强调，当前疫情依然严峻，疫情防控工作仍然是重中之重。要认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，在做好防控工作的同时，继续以“六抓”保“六稳”。要正确处理疫情防控和推进经济社会发展的关系，疫情防控工作是经济社会发展的基础和保障，抓好经济社会发展是对做好疫情防控工作的有力支撑。

会议指出，要把疫情防控和企业复工复产统一起来。涉及国计民生的生产企业及时复工复产。以复工复产保防控、保市场、保供给。始终绷紧安全生产这根弦，引导企业在确保防控安全的情况下，组织好生产经营。针对中小企业资金、审批等困难出台解忧政策，帮助企业稳定生产、减轻企业经营负担。

这次疫情，也给黑龙江上了一堂“市场经济课”。目前，全省仅有一家企业有能力生产医用口罩，这一细节折射了黑龙江轻重工业比例失调、产业结构单一的“痛点”。王文涛指出，省内酒精、医药等与疫情防控直接相关的企业要通过危机调整思想观念转变。我省百大项目在快速推进的同时，针对这次疫情应对中暴露出来的公共卫生环境、应急能力、储备体系等短板，要动态调整百大项目库。要持续抓招商引资，以创新思维、抢跑意识抓对接、引项目。横下一条心，抓住“危”中有“机”的机遇，借助国家未来优化物资生产能力布局的政策，争取更多物资生产能力项目在我省布局。实现我省产业结构优化、经济结构调整。

会议还强调要大力推行“互联网+”政务服务，以疫情防控倒逼网上办、指尖办。真正把疫情防控作为一次大考，切实提高政府系统治理能力。

(责编：庄红韬、杨曦)