检疫站的感人时刻：警车开道护送多位患者及时就医

人民网北京2月6日电 （记者乔雪峰） 2月6日1时30分，正在铁岭北高速口检疫站执勤的交警接到一位群众求助，称车里孕妇出血，急需赶往铁岭市妇婴医院进行急救。
此时，辅警李林正在现场执勤，听闻情况后当即通知李一鸣、高俊等民警和辅警为其打开生命通道。为了给予患者更宝贵的抢救时间，交警会同疫情检测人员快速为接送患者的司乘人员测量体温。检测合格后，民警李一鸣、辅警高俊、于宏海立即驾驶警车开道，17分钟将患者平安送至铁岭市妇婴医院。
在医院，民警们帮助家属将患者抬入急诊室，看到患者得到了有效治疗，民警们便默默地回到了岗位上，继续开展疫情防控工作。
抗击疫情，共克时艰，自2月1日以来，铁岭市公安局交通安全管理局银州交警一大队一边一边在高速口守护抗击病毒，一边竭尽全力守护百姓生命安全，连日来，已为3位危及生命患者开辟了绿色通道。
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