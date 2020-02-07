情系武汉共同战“疫”  三企业联合献爱心

本报北京2月6日电 （罗炼）2月5日，由人民日报数字传播、粤旺集团、贵州省蔬菜集团联合向武汉市捐赠的有机蔬菜正式发车，100吨蔬菜将分五批次运达。

此次捐赠的百吨蔬菜将以每次两卡车（20吨）、单车装货700件，分成五批次运往武汉，主要包含菜心、生菜和香菇等。此次捐赠在蔬菜供应、物流运输、物资接收等各环节实现高效运转，贵州省蔬菜集团获悉联合捐赠意向后，表示愿意提供车辆并负责全程配送到武汉。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 04 版）

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