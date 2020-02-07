广西贺州积极筹措农资（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报南宁2月6日电 （记者庞革平、李纵）“疫情发生后，当地政府指导我们在做好产销对接的同时，积极筹措肥料、种子等农资产品，帮助我们做好春耕备耕工作。目前产业园储备有肥料约10吨，农业机械30多台套。下一步，我们将种植苦瓜、西红柿等蔬菜。”广西贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司项目经理潘碧威介绍说，华瑞现代设施农业产业园计划投资约3亿元，目前已完成建设750亩，主要种植水蜜桃、彩椒、茄子和番茄等特色果蔬，是贺州市现代设施农业的中坚力量。
“蔬菜在采摘和运输方面确实受到疫情的一定影响，但我们在保证人员安全的情况下，目前正按照计划做好春耕备耕工作和季节性蔬菜替换。”贺州市八步区铺门镇副镇长陈家林介绍说。
铺门镇是贺州市蔬菜种植的重要乡镇之一。贺州在做好疫情防控工作的同时，加大农业生产推进力度，定期指派农业技术人员到田间地头，指导农户开展春耕备耕工作，保障农业生产稳步推进。目前，该镇蔬菜种植面积约5000亩，与去年同期基本持平。
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