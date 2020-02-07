山西农资集团备货保供应（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报太原2月6日电 （记者胡健）为筑牢粮食安全“压舱石”，2月3日，春节后一上班，山西农资集团就进入紧急备货状态，防疫情、保春耕、保供应、保储备、保质量、保价格、保配送，全力保障全省今年的春耕备播各项农业生产资料供应。
农资集团是山西省农资流通的主渠道，集团动员各分子公司积极行动，根据各地农资市场及农户需求，结合现有储备资源，科学研判春播农资需求，追加化肥储备计划。目前，山西农资集团各分子公司已经储备及地销20余万吨农资商品，其中常备储备达9万吨，且农资商品仍在源源不断地调运中。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】