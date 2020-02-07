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山西农资集团备货保供应（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年02月07日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报太原2月6日电  （记者胡健）为筑牢粮食安全“压舱石”，2月3日，春节后一上班，山西农资集团就进入紧急备货状态，防疫情、保春耕、保供应、保储备、保质量、保价格、保配送，全力保障全省今年的春耕备播各项农业生产资料供应。

　　农资集团是山西省农资流通的主渠道，集团动员各分子公司积极行动，根据各地农资市场及农户需求，结合现有储备资源，科学研判春播农资需求，追加化肥储备计划。目前，山西农资集团各分子公司已经储备及地销20余万吨农资商品，其中常备储备达9万吨，且农资商品仍在源源不断地调运中。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月07日 10 版）
(责编：曹昆)
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