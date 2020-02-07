订好农资备春耕（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

“今年打算联系周边几位种粮大户抱团发展，成立‘劲冬兴农科技有限公司’，真期待无人机能再次盘旋在田野上空！”这两天，江西樟树市经楼镇湾头村种粮大户潘劲东，对今年的粮食生产充满了期待。

潘劲东是村里的种粮大户，现已承包村民撂荒田块700余亩。去年，他花6万余元添置了两架无人机。早在2016年，在外打工的他回到村里，承包起村民的撂荒田，进行适度规模化水稻种植，刨去人工费、成本费，一年收入可达40余万元。

湾头村周边像潘劲东这样的种粮大户有十多户，这几年带动一批农民走上科技种田的路子，把镇里的“空闲田”降到最低。据了解，经楼镇去年用于现代化种粮大户的补贴资金已达448.67万元。

“疫情总会过去，农情却耽误不得！我们时刻准备着，我现在已订好所需的农药、种子、化肥、秧盘等，就等疫情过后，铆足劲大干一场。”潘劲东满怀信心。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 10 版）

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