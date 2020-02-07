家庭农场产销忙（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月6日，在河北邯郸市永年区张西堡镇李庄村，天刚蒙蒙亮，石电兴就和4个菜农在家庭农场忙碌起来，收割、捆把、过秤、装箱，一小时后，500斤新鲜香菜交给了在棚外等候的经销商，拉往市场销售。

完成交易，老石又走到另外几个大棚查看蔬菜长势。他的这个鑫冀源家庭农场占地200亩，其中100亩种植蔬菜，目前12个大棚种植小葱、菠菜、油麦菜等设施蔬菜。

突然，老石发现少数油麦菜叶片上出现黄斑，他立刻拨了一个电话。不到10分钟，一位戴着口罩的技术员走进大棚，在仔细观察和诊断后，告诉他：“这是常见的霜霉病，一是要适时放风，减少棚内湿度；二是要及时清扫棚膜灰尘，增加棚内光照和温度。”区农业农村局驻当地技术服务站站长李现民说。

新冠肺炎疫情发生后，永年区及时组织专家，针对不同的蔬菜品种提出具体的技术指导建议，组织6个区域站50余名技术人员加强对蔬菜基地指导，为4万亩设施蔬菜生产及时提供技术支撑。

李现民说，永年目前拱棚叶菜种植面积已达15万亩，主要供应京津冀和周边市场。春节前后，他们帮助蔬菜经营主体提前谋划，合理安排种植茬口，适度扩大种植规模，尽早播种、定植，应种尽种，确保蔬菜产品长期均衡供应；指导11家育苗场及早准备，选对选好优良品种，备足备好种苗，为春季生产夯实基础，确保蔬菜生产不下滑。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 10 版）

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