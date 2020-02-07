为丰产增收打下坚实基础（快评）

一年之计在于春。眼下，春耕备耕这场“三农”开年关键一战已经打响。

农业生产，一头连着百姓的“粮袋子”“菜篮子”，一头连着广大农民脱贫致富的梦想。抢抓农时，全力以赴抓好春季农业生产，至关重要。这个时候，新冠肺炎疫情突如其来，春耕备耕怎么办？

2月3日召开的中央政治局常务委员会会议指出，在加强疫情防控的同时，努力保持生产生活平稳有序。这为我们抓好今年的春耕备耕提供了明确指引。

做好个人防护、减少人员聚集，在广大党员干部的宣传带动下，农民群众已经形成了防控疫情在思想上的重视和行动上的配合。在此基础上，整治土地、备足农资、交流农技、培训人员，广大涉农机构与农民纷纷行动起来，各项春耕备耕工作做得早、做得实，力争为粮食再夺丰收、农民持续增收打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 10 版）

(责编：曹昆)