中国电商积极参与战“疫”（网上中国）

商海春作 （新华社发）

1月30日，浙江省湖州市吴兴区的超市工作人员根据清单帮助居民采购日常用品。吴兴区在区内的电商平台新增了线上超市，并提供送货上门服务。

新华社记者 徐 昱摄

近日，阿里、京东等多家电商发出《关于坚决履行责任全力保障应急物资供应联合倡议书》，倡导开展价格监测，打击发“疫情财”；杜绝囤积居奇，实现敞开供给；物资优保医院，畅通生命通道等等。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，疫情防控工作全面展开。各电商平台及商家努力应对货源紧张、人手缺乏等困难，积极开展应急保供工作。

足不出户就能满足生活所需

对于河北省武安市二中高三英语老师阿欣来说，今年春节让她格外难忘。全国各地积极抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，小区物业工作人员每天都拿着高音喇叭循环播报叮嘱减少外出，阿欣也被父母、同事和学生们无数次嘱咐不聚会、少出门。

但到了大年初三，阿欣有点“宅”不住了，她想去超市买个菜、溜达一圈，又担心等待时间过长，害怕接触人多被传染，索性拿起手机打开京东APP，选好了日常生活所需用品一键下单。当天下午4点多，大米、食用油还有一些新鲜蔬菜就送到了阿欣家门口。

春节期间，许多电商平台、快递公司春节照常运行，保证米面粮油以及消毒液等物资的正常供应，让人们足不出户就能满足生活所需。

京东大数据研究院发布的数据显示，今年春节期间，粮油、方便速食等民生商品需求增长明显。京东零售消费品事业部粮油品类采销经理张思宇表示，从腊月廿八上午开始，他就频繁拿起电话和各大品牌商负责人沟通货源供应、自营产品入仓、春节期间如何保证价格稳定等工作，手机和电脑同时开着，各种消息群里不停地跳动着几百条消息等待他处理，为的就是能让全国各地消费者在抗击疫情的特殊时期，不为米面粮油的缺乏而担忧。

口罩恶意涨价？下架处理！

“戴口罩、勤洗手，不出门，防疫情”，自从疫情发生以来，口罩一时间成为热销产品。在许多城市的线下药店以及各大便利店、超市里，口罩被抢购一空。在电商平台上，一些黑心商家居然趁火打劫，肆意哄抬价格，原本一两元一只的普通口罩，卖到十几元甚至几十元一只。为此，各大电商平台迅速出击整治。

阿里巴巴第一时间向淘宝、天猫平台上所有销售口罩的商家发出通知，严禁涨价销售，同时协调义乌、深圳、广州等将近60个地区的工厂紧急复工，加急生产医疗物资。淘宝对聚划算百亿补贴的口罩商品给予专项官方补贴，确保消费者买到价格实惠的正品口罩。2月4日，阿里巴巴公布疫情期间严控商品质量及违规商家的治理情况：已拦截、删除可疑问题口罩57万件；永久清退15家涉嫌销售问题口罩的店铺，其中5家被移送执法机关。

拼多多也启动特殊商品应急预案，对照历史价格，24小时不间断对口罩、消毒液、体温计等进行实时监测。对商家恶意涨价的行为，平台直接进行干预，并且对相关商品进行下架处理。另外，拼多多上线“抗疫情专用频道”，通过百亿补贴实现对防疫相关的医疗卫生用品和药品的全覆盖，努力为消费者提供低价商品。

在京工作的王先生这段时间天天都会刷一下电商APP，关注口罩是否有货。他表示，虽然有的地区有的商品仍然存在缺货现象，但他还是如愿买到了口罩和洗手液等物品。“有时候我看只对武汉地区有货，也能理解，我就给武汉的朋友下单送一些。”

“放心，物资都送到了”

2月2日晚，社交平台上，许多人接力转发一张背景为蓝色、写满文字的海报。原来阿里巴巴旗下物流平台菜鸟网络开辟出绿色通道，免费运输全球救援物资。公布出来的电话号码24小时有人接听，还有专人跟进，菜鸟承诺提货、存储、转运、清关、配送等环节全部免费，为的就是将抗疫情所需物资直接送到收件人地址。

此前，1月25日，阿里巴巴宣布设立10亿元医疗物资供给专项基金，阿里国际站携手天猫国际、菜鸟网络、考拉、天猫海外等，展开“全球寻源”的活动，从数十个国家实地采购口罩、防护服、护目镜等重点物资，定点送往武汉等湖北当地医院。

1月30日上午11时许，阿里巴巴全球采购的首批N95口罩等医疗物资，由东方航空旗下东航物流承运，从印度尼西亚运抵上海浦东国际机场。同日，从韩国首尔起飞的东航MU5042航班，载运着阿里巴巴采购的11180公斤、70余万件医疗物资，也落地上海浦东。这些物资都用来支援相关医院。

“放心，物资都送到了。”2月1日，一批防护医疗物资，在经历铁路、公路联合运输，并经由武汉中转后，顺利抵达湖北省黄冈市英山县人民医院。这是京东物流武汉城配车队主动请缨完成的一次爱心配送。

1月21日，京东物流即开始为湖北当地药企提供紧急药品运输；22日宣布开始优先配送医疗机构指定订单；25日正式开通全国各地驰援武汉救援物资的义务运输通道。在此过程中，京东物流充分发挥供应链物流能力和技术优势，在保障防疫救援物资的同时，全速运转保障民生物资的及时送达。截至2月4日，京东物流已将来自全国的逾1300吨防疫物资和民生应急物资送往武汉及周边地区。

(责编：曹昆)