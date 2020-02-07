原标题：央地密集施策为复工复产“排障”

企业复产复工将在元宵节后进入高峰期，从中央到地方多项护航政策正在陆续落地。《经济参考报》记者了解到，商务部、财政部、国家发改委等多部门表示，将在严格落实防控措施的前提下，尽快组织具备条件的企业复产复工，将分情形制定出台对冲疫情影响的政策措施。同时，宁夏、山东、上海、广东等多地也对企业复产复工做出一系列安排和支持，帮助协调解决用工、融资、物流等方面的难题。

业内专家预计，短期内还将有多地持续跟进对复产复工的支持政策，建议精准施策多措并举应对疫情冲击。不少企业认为，疫情会产生短期影响，但看好我国长期经济走势。

地处西北的吴忠仪表公司是我国规模最大的自动调节阀生产基地。“订单近期会有影响，2月、3月企业生产任务可能会不足，但我们并不是太担心，预计4月以后会爆发性增长，需求只是被暂时抑制了。我们还是在积极准备复产。”公司总工程师常占东说。

作为国家智能制造试点示范企业，吴忠仪表公司全面打造数字化、信息化企业，实行库存最小化运营，甚至是零库存，企业大部分物资依赖于江浙一带企业供应。复工在即，物流成了公司最担忧的问题。

据了解，近期个别省区对省界道路进行封堵阻断，造成一些拉运工业原材料的车辆无法通行。即便是省区内部，也有部分市县不允许其他市县车辆进入，影响物资运输，甚至波及能源供应。

“春节前我们把活往前赶了赶，如果15天内物流还不通畅，需要的钢材、铸件炉料、配套原件等原材料进不来，企业复工了也会没活可干。”常占东说。

江苏一家生产合金材料和合金制品企业也正在纠结是否复工，但大部分工人都是外地的，届时将面临用工难题。

在此情况之下，如何缓解企业在复产复工中遭遇的困难？近日召开的中共中央政治局常务委员会会议提出，要在做好防控工作的前提下，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，加大金融支持力度，加大企业复产用工保障力度，用好用足援企稳岗政策，加大新投资项目开工力度，积极推进在建项目。

“帮助协调解决复工复产企业在用工、能源供应、融资、产业链配套等方面的难题，加强对湖北省煤电油气运调度，帮助协调解决资源和调运问题，确保安全稳定供应。”国家发展改革委副主任连维良在日前召开的新闻发布会上强调。

他认为，疫情的影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。下一步将分情形制定出台对冲疫情影响的政策措施，特别是尽力帮扶受疫情影响较大的行业企业。针对疫情防控中暴露的问题特别是短板，以更大力度、更加精准地补短板、强弱项，培育和壮大新的经济增长点。

2月6日，商务部网站发布《关于组织做好商贸企业复工营业工作的通知》，要求各级商务主管部门深入了解相关商贸企业防疫、人员、商品储备情况，积极支持具备疫情防控条件的商贸企业尽快恢复营业。对于商贸企业复工营业中遇到的困难和问题，要在本地生活物资保障组的统一协调下，积极采取措施，推动协调解决。对于商贸企业在疫情防控期间的经营状况、面临困难问题和相关政策建议，要密切跟踪调查，汇总后一并上报商务部。

同日财政部印发通知，要求各级财政部门切实发挥中央财政已出台的金融支持、税收优惠、社会保险、政府采购等政策作用。省级财政部门要加强与相关业务主管部门协商，在省级党委政府的统一领导下，积极研究支持医疗物资重点保障企业复工复产政策。

山东、上海、广东等多地也纷纷出台帮扶政策，为复产复工保驾护航。2月6日，广东省政府正式印发《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业复工复产促进经济稳定运行的若干政策措施》，提出了20项政策措施，全力支持和推动受疫情影响的各类企业复工复产。其中包括帮助企业协调解决口罩等防控物资购置问题、拓宽招工渠道，职工养老保险可延至疫情解除后三个月内补办补缴、企业扩大口罩机生产可获省财政资金支持、疫情防控期间准许企业延期申报纳税等。

上海在同日发布《致全市各企业书》，希望各企业统筹调度、科学制定复工复产计划，表示将针对当前需求，出台扶持企业的综合政策，支持企业发展，减轻企业负担。

山东省发改委近日也印发《关于加强经济运行调度分析加快重点项目建设和投资进度有关工作的通知》，要求各市发改委建立复工复产调度保障机制，“一企一策”帮助企业做好复工复产方案，对相关情况进行周调度，2月底前具备条件的企业全部恢复正常生产。实施灵活用工政策，协调人社等部门，鼓励企业综合调剂使用年度内的休息日，帮助做好就近招工工作。引导金融机构对因疫情影响暂时遇到困难的企业，以展期、续贷等方式予以支持，保障企业复工后现金流需求。

业内人士预期，短期内还将有多地持续跟进对复产复工的支持政策，建议精准施策。上海市人民政府参事、中欧国际工商学院教授盛松成表示，要高度重视此次疫情对企业、尤其是中小企业经营和就业的影响，避免“一刀切”式的过度干预而额外增加企业负担。只要各项政策和措施得当，就有望将疫情对经济的冲击控制在有限范围内。

不少企业认为，我国经济总量大，如果这些措施能落实到位，疫情带来的短期影响在一定程度上会得到缓解。“当前需求量大的口罩、防护服都是利用化工产品生产的，化工企业对控制阀的需求也就不会停，也会带动我们这些关联企业拓展生产。”常占东称。

中国企业联合会研究员刘兴国表示，应对疫情影响，既需要政府的助力，也需要中小企业自身努力。竭尽全力降成本，从多角度深挖成本节约潜力；进行生产经营计划的灵活调整，在有效需求充足的情况下，需提前谋划疫情结束后的产能扩张与加班安排；根据企业情况进行合理的投资调整，以收缩性策略确保渡过困难期；必要情况下，适当减少长期性资金支出，减轻当前资金压力；面对疫情暴发导致的需求下降，积极开拓市场，稳定市场有效需求；与政府、工会进行协商，寻求达成共渡难关的临时性制度安排。(记者 王璐 于瑶)

(责编：庄红韬、杨曦)