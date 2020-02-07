原标题：保供稳价贯穿2020年农业发展主轴

□记者 宋振远 班娟娟 北京报道

2月5日发布的中央一号文件敲定2020年“三农”工作重点和路线图。面对当前国内外复杂严峻的经济形势，稳住农业基本盘、发挥“三农”压舱石作用至关重要。

聚焦粮食和生猪生产两大核心领域，“保供稳价”成为贯穿2020年农业发展的主轴。中央一号文件强调“保障重要农产品有效供给”，包括完善农业补贴政策、加大对产粮大县的奖励力度、拓展多元化进口渠道等在内的一系列高含金量举措即将落地。

当前疫情防控阻击战下，农产品稳产保供重要性更加凸显。展望2020年农业发展，既要进一步稳定主要粮食生产，加快恢复生猪生产，确保肉价稳定，又要坚持供给侧结构性改革方向不动摇，加速推进中国农业迈向高质量发展。

主粮生产稳字当头：

稳政策、稳面积、稳产量

面对国内外风险挑战上升、经济下行压力加大的复杂局面，稳住农业发展基本盘更加重要。“多年经验表明，经济形势越复杂，越要稳住农业、稳住粮食。”中央农办主任、农业农村部部长韩长赋表示。

作为人口第一大国，中国饭碗里任何时候都必须主要装中国粮。统计显示，2019年我国粮食产量创下历史新高，连续五年稳定在1.3万亿斤以上，实现了历史性的“十六连丰”。

“我国粮食供给总量充裕，但粮食安全形势并非高枕无忧，粮食生产能力基础并不稳固。”韩长赋指出，“十几亿人要吃饭，这是我们最大的国情，粮食产量滑下去容易、提上来难，供求吃紧就会影响社会稳定，影响整个大局。”

今年中央一号文件指出，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量，释放了鲜明的政策信号。

饭碗一起端、责任一起扛。在压实各级责任上，中央一号文件强调，强化粮食安全省长责任制考核，各省（自治区、直辖市）2020年粮食播种面积和产量要保持基本稳定。

中央一号文件提出的“三稳”具有重要现实意义。中国社科院农村发展研究所土地经济研究室主任郜亮亮对《经济参考报》记者表示，“三稳”对于稳定粮食生产主体的政策预期意义重大，只有宏观政策环境稳定、可预期，生产主体才能进行长期决策，粮食生产的稳定性才具有微观基础。

为让农民种粮、地方抓粮不吃亏，中央一号文件提出，进一步完善农业补贴政策，调整完善稻谷、小麦最低收购价政策，稳定农民基本收益，推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点。与此同时，加大产粮大县奖励力度，优先安排农产品加工用地指标，支持产粮大县高标准农田建设新增耕地指标跨省域调剂使用。

加码生猪扶持政策

保供稳价发挥托底作用

2020年实现全面小康是我国既定的战略目标，确保猪肉等优质农产品供给安全，无疑是重要前提。

“猪粮安天下。”中央一号文件指出，生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事，要采取综合性措施，确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。

2019年以来，我国生猪生产和猪肉价格出现较大波动，中央出台了一系列稳价保供政策举措，推动生猪产能逐步恢复。2019年四季度末，全国生猪存栏31041万头，比三季度末增加366万头，环比增长1.2%。

“生猪生产形势依然比较严峻。”韩长赋表示，必须把生猪稳产保供作为重大政治任务，像抓粮食生产一样抓生猪生产。

更多支持政策将加快落实。中央一号文件明确，落实“省负总责”，压实“菜篮子”市长负责制，强化县级抓落实责任，保障猪肉供给。严格落实扶持生猪生产的各项政策举措，抓紧打通环评、用地、信贷等瓶颈。

针对一些地方以环评为借口放弃生猪生产责任的错误做法，中央一号文件明确提出，纠正随意扩大限养禁养区和搞“无猪市”、“无猪县”问题。做好猪肉保供稳价工作，打击扰乱市场行为。

“无论是粮食生产还是生猪生产，中央一号文件释放多个利好。”中国社科院农村发展研究所农产品市场与贸易研究室副主任胡冰川对《经济参考报》记者表示，随着加大财政资金投入，促进生产要素流入，增加政策供给等举措加快落地，实现重要农产品稳产保供目标可期。

疫情之下

农业高质量发展方向和目标不变

近期受疫情影响，农产品稳产保供托底作用凸显。国家发展改革委、商务部、农业农村部等多部门频频部署，地方也在加快行动。

2月5日召开的全国农业农村系统应对新型冠状病毒感染肺炎疫情视频调度会强调，扎实做好“菜篮子”等农产品供应保障，在加强疫情防控的同时，切实抓紧抓好农业生产，夯实实现经济社会发展目标任务的农业基础。要稳定粮食生产，做好春耕备耕，强化田间管理，努力夺取全年粮食丰收。要加快恢复生猪生产，确保完成既定目标。

“当前疫情形势下，农产品稳产保供一方面有助于稳定民心，确保社会各界全力投入疫情防控战，另一方面也为疫情结束后各项经济生产顺利恢复和加速发展提供重要的生产资料保障。”郜亮亮说。

针对一些地方封路、封村等疫情防控做法，胡冰川建议，下一步要加快解决农产品生产与消费之间的流通梗阻，让村里货出得来，饲料农资下得了乡。

在稳产保供基础上，推动农业高质量发展仍是2020年农业发展的重要方向和目标。

中央一号文件提出，推广统防统治、代耕代种、土地托管服务模式，推动粮食生产提质增效。加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。深入实施优质粮食工程。以北方农牧交错带为重点扩大粮改饲规模，推广种养结合模式。扩大优势农产品出口等。在加快恢复生猪生产方面，推进产业转型升级，包括推动生猪标准化规模养殖，引导生猪屠宰加工向养殖集中区转移，促进畜牧业高质量发展等。

中国农业大学农民问题研究所所长朱启臻建议，要尊重农业发展特点和规律，培育农业专业人才队伍，积极发展家庭农场主和农业合作社，让农业高质量发展可持续。

助推农业高质量发展还需要进一步解放思想，加大农业关键环节的改革和调整。郜亮亮表示，要加大农村土地、农业经营制度改革，进一步完善土地、劳动力、资本等生产要素市场建设，为农业生产经营创造便利条件。同时，鼓励和引导社会力量投身农业保险事业，提升农业保险的全面性和精准性。此外，对家庭农场等关键生产主体，应给予更多科学的政策激励。(记者 宋振远 班娟娟)

(责编：庄红韬、杨曦)