原标题：地方版惠企政策频出 助力中小微企业抗“疫”

多地出台政策帮助受疫情的中小企业渡过难关，而金融支持是其中重要一方面。2月6日，四川省推出13条举措，从增加金融支持力度等四个方面缓解受疫情影响中小企业的经营困难问题，明确增加信用贷款和中长期贷款，确保2020年中小企业信贷规模持续增长。为应对疫情影响，上海、北京、山东、江苏等地也出台政策助力当地中小企业融资。

此前，山东省推出的“山东20条”指出，2020年省内各银行机构对小微企业贷款余额和新增贷款规模不得低于去年同期水平。此外，“山东20条”对降低实体经济融资成本提出了明确要求，即确保小微企业融资成本同比下降，普惠型小微企业贷款综合融资成本低于去年同期0.5个百分点。辽宁省2月6日也发布通知称，金融机构不能盲目抽贷、断贷、压贷，通过展期、无还本续贷、贷款期限和结构重组等方式，妥善解决困难企业融资问题。

实际上，疫情发生后，金融业特别是银行业金融机构已经积极采取各种措施，加大对疫情防控工作的支持和服务。国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，监管部门应适时调整相关监管指标和考核要求，打消金融机构后顾之忧。金融机构要继续加大对防控疫情等工作的金融服务，特别要加大对疫情严重的地区和医药等重点行业的支持。

实体经济尤其是中小微企业融资问题，一直是政府关注的重点。此前，在地方两会对2020年金融工作的部署中，山西、西藏、河南、浙江等15省市及自治区均重点提及民营、小微企业。比如，河南省表示，要扩大省级金融服务平台覆盖面，持续开展民营小微企业金融服务三年行动。

民生银行首席研究员温彬表示，长期来看，需要进一步完善金融机构“能贷、愿贷、会贷”的长效机制，落实金融机构授信尽职免责机制，提高小微企业不良贷款的容忍率，从而切实降低小微企业的融资成本。(记者 罗逸姝 张莫)

(责编：庄红韬、杨曦)