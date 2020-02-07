“线上开工”，经济活动不“停摆”(锐财经·一手抓防疫，一手促发展 ①)

由于受新冠肺炎疫情影响，贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇老街的传统银饰店节后销售受挫，当地有关部门积极引导商家通过网上平台或网上直播等线上方式进行销售，让传统银饰店节后销售出现新生机。图为2月5日，在古州镇老街，一银饰店店主潘春丽和女儿在进行网络直播销售银饰。

王炳真摄（人民视觉）

【开栏的话】

近日，中共中央政治局常务委员会会议研究疫情防控工作，要求切实维护正常经济社会秩序，强调在加强疫情防控的同时，努力保持生产生活平稳有序。

面对疫情，企业怎样科学复产、工人怎样安全返工、政府如何精准施策、重点项目如何推进……这些问题，关乎中国经济的表现，更牵动着很多人的心。

本报今天起推出“一手抓防疫，一手促发展”系列报道，为海内外读者讲述在疫情防控阻击战过程中，中国经济运行中的新看点、新趋势和新故事。

—— 编者

随着疫情防控的深入，“减少人员聚集、避免交叉感染”成为全社会的自觉行动。很多人关心，“少接触”是否意味着经济活动“停摆”呢？记者在采访中发现，在移动互联网高度发达的中国，“网上开会”“在线办公”正成为很多单位复工复产的优先选择。不少企业表示，尽管不如面对面交流那样亲切自然，但“线上复工”却在很大程度上兼顾了防控疫情与生产经营的现实需要，正在为各项工作有序开展提供有力支撑。

2亿人在线办公

最近两天，阿里巴巴集团旗下的智能移动办公平台阿里钉钉（DingTalk）发布的一组数据被顶上了热搜榜：春节后开工几天内，已有超过200万的企业组织在线进行健康信息管理，近1亿人每天通过阿里钉钉健康打卡功能向单位“报平安”，约2亿人在该平台上进行办公、举行视频会议……

阿里钉钉首席技术官朱鸿说，为确保网络通畅和用户体验，技术人员在阿里云上紧急扩容网络和计算资源，利用弹性计算资源编排服务（ROS），在短短2小时内新增部署了超过1万台云服务器，来支撑用户暴增的需求，这个数字也创下了阿里云上快速扩容的新纪录。

除了快速高效之外，信息安全亦十分重要。启迪国信科技有限公司董事长侯树立告诉本报记者，公司主要为大型政企客户提供一站式安全移动办公解决方案。由于这类客户对信息安全要求较高，因此企业在提供服务时，重点突出技术完全自主可控、符合国家信息系统等级保护要求、拥有多重安全防护系统等特点。

“面对疫情，很多大型政企客户一方面需要进行大量紧急、临时、多人、多组织的高效沟通，另一方面又要按照减少直接接触的疫情防控要求，尽量减少员工面对面的接触，这对我们提出了更高要求。近期，我们安排专人全天24小时对客户的需求进行即时反馈，确保客户各级员工足不出户，都能畅享安全移动办公。整体来看，我们对打赢疫情防控阻击战有信心，对信息化建设加速升级有信心，对中国经济的平稳运行有信心。”侯树立说。

科学有序恢复生产运营

2月5日上午11时18分，中联重科股份有限公司2020年“开门红”活动拉开了帷幕。与往年锣鼓铿锵、车水马龙的热闹场景不同，今年的活动通过互联网在企业微信号上举行。开工活动结束后，中联重科随即开始分步、有序组织园区复工复产。

中联重科疫情防控工作执行组副组长罗雅萌对本报记者表示，作为国内工程机械领域的龙头企业，中联重科在复工复产过程中，一方面尽可能实现线上办公，另一方面也扎实做好线下工作。“我们一手抓疫情防控，一手抓生产经营。比如，在办公场地、生产车间、宿舍等场所，我们及时进行消毒；对入园员工例行体温探测，并给每一位到岗员工发放口罩等防护物资；严格降低人员密度，在食堂区域采取分餐制、一人一桌确保安全距离。这些严格的防控措施，为接下来紧张有序开展生产工作提供了强有力的保障。”罗雅萌说。

在消费流通环节，相关企业也通过完善线上线下配合来更好地满足市场需求。例如，针对疫情带来的特殊情况，多点Dmall一方面利用大数据系统24小时监测商品需求，及时引导全国范围内的合作商家调整物资供应，另一方面主动调整原有的配送方式，采取“无接触配送”的方式。配送员在上门时都将佩戴口罩、手套等防护措施，配送回到门店测量体温后，第一时间使用“消毒凝胶”进行手部消毒，并使用消毒布清洁配送箱，用“双保险”保护消费者与配送员的安全。

“如何在做好防控疫情的基础上，科学有序复工复产，实际上考验着很多企业的应急处置能力与信息管理水平。可以预见的是，企业对如何促进线上线下密切配合的探索，不仅将促进企业积累丰富的应变经验，更可能倒逼企业提升信息化、智能化、自动化建设与管理水平。”中国企业联合会企业研究中心首席研究员缪荣说。

危中寻机凸显经济韧性

一手抓防疫，一手促发展，既是目前不少企业的努力节奏，更让很多企业看到了经济转型升级的新机遇。

格创东智科技有限公司CEO何军表示，目前格创东智根据相关企业复工的管控需求，快速上线了智能园区防疫管控方案，配合智能测温终端，可以覆盖内部人员与外部来访人员、园区环境、生产物资三大防疫核心领域。在何军看来，对人员相对密集的制造业而言，“线上办公”只是最基本的场景。长期来看，如何实现异地研发、生产协同等业务的在线协作，才是保证企业在线不停产、提升疫情应对能力的努力方向。

“5G和工业互联网技术的成熟应用，使得工厂生产要素更广和更深的在线化成为可能。不需要固定聚集在现场，工程师或者管理人员可以对设备、工单、物料、质量等状态实时可视，并且可以展开错峰错时的移动化作业。比如通过在线数据可以针对性地指导工程师，做设备的移动化巡点检、物料的移动化拣配等。与此同时，在线数据的累积，保障了工业数据的多维性和连续性，为实现设备优化、品质分析、供应链调度优化等基于大数据和AI的智能化打下基础。”何军说。

联想集团董事长杨元庆认为，本次疫情虽然不可避免地对中国制造业带来一定短期影响，但不会影响中长期运行态势。随着技术的发展，中国制造业整体自动化水平已大大提升，中国制造业的抗风险和修复能力都大大增强。杨元庆预计，作为发力智能制造较早的国家，中国有完整的制造业产业体系、广泛的应用场景，新兴技术企业的爆发式增长位居世界前列，未来有望进一步实现全面的智能化生产。

分析人士普遍认为，如今中国经济结构更加优化，抗风险能力更强，表现出强大的韧性。未来，随着疫情逐渐被控制，中国经济稳健运行的态势将会更加清晰。

(责编：庄红韬、杨曦)