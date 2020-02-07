中信集团采取多项措施支持疫情防控

人民网北京2月7日电（记者夏晓伦）记者获悉，针对当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情，中信集团成立了肺炎疫情防控工作领导小组。据统计，中信集团和中信银行、中信证券等子公司积极向疫区捐款捐物，合计捐款1.04亿元。同时，中信集团筹集5000只口罩支援中信工程参加抗击疫情的一线员工，中信建投证券将日本大和证券捐赠的口罩支援湖北分公司。

据了解，中信建筑设计院承担了武汉火神山医院和方舱医院设计任务。根据武汉市政府部署，中信工程所属中信建筑设计院负责设计专门集中隔离治疗肺炎患者的武汉火神山医院，该院建筑面积3.4万平方米，可容纳1000张床位。近期还参与了用于收治肺炎轻症患者的武汉客厅方舱医院及黄陂区方舱医院设计任务。

中信工程和中信建筑院5小时完成场地平整设计图，24小时完成方案设计图，连续奋战60小时交付全部施工图。（图片来源：中信集团）

在金融方面，中信银行开辟金融服务绿色通道。自2020年1月29日起至疫情结束止，中信银行在全国范围内对多项手续费实施减免政策，加大对重点疫区支持，对慈善捐款、财政划款、医药采购等业务，按照特事特办、急事急办原则，确保大额资金特别是救灾资金便捷汇划、及时入账，确保跨境收付汇通道畅通高效。

中信保诚人寿升级保险保障服务。在原应急预案基础上，中信保诚人寿专门升级针对新型冠状病毒肺炎的保障服务，推出三项专门举措：在保单正常保障给付以外，针对新型冠状病毒额外设立专项慰问基金；启动简易理赔流程，取消理赔医院限制，取消等待期、免赔额、自费药品及诊疗项目；推出新型冠状病毒肺炎专属7*24小时电话医生服务。

在医疗救助方面，中信医疗所属医疗机构参与病患救治和疫情防控。其中，中信湘雅辅助生殖专科医院利用互联网门诊为患者服务；中信汕尾人民医院几十名医护工作者申请加入紧急医疗救援队伍，已接收确诊患者并全力救治；中信医疗互联网医院开通新冠肺炎线上免费咨询专区，由政府指定收治肺炎医院呼吸科专家提供诊前咨询服务。

中信海直支援紧急救护飞行。25日，中信海直支援天津滨海新区运回“歌诗达赛琳娜号”邮轮上17名发热游客。据统计，1月25至31日，中信海直共进行海上石油平台紧急救护飞行10班次，运送疑似病例患者10名，保障海上平台的安全运营和人员健康。

在百姓生活方面，中信出版提供全球好书免费畅读畅听。中信出版2020年2月29日前免费提供3000+电子书和600+有声书，向全国医务工作者免费提供全年“好书快听”权益卡。针对重点疫区医护人员的就餐问题，麦当劳在武汉开设防疫爱心厨房，联合饿了么爱心送餐小组，为解放军161医院、武汉大学中南医院等提供免费餐点。

(责编：夏晓伦、毕磊)