6大方面20条政策意见 绍兴支持中小企业共渡难关

人民网北京2月8日电 （记者罗知之）为重点服务受疫情影响较大的中小企业，积极发挥中小企业在疫情防控中的重要作用，帮助和支持中小企业树立信心、共渡难关，保障企业正常复工运转，保持经济平稳健康运行，绍兴市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组制定了6大方面共20二十条政策意见。

第一，加大对中小企业复工支持。《意见》指出，支持企业有序复工。春节假期开始至2月9日24时前，经当地政府批准复工的重点防疫应急物资生产和配套企业，企业支付给员工工资等报酬超日常报酬部分由政府予以补贴。

在降低小微企业要素成本方面，加快实施新的小微企业降本减负措施，降低小微企业用电、用气、物流等成本，切实减轻小微企业负担。工业用电价格根据国家政策及时调整，工业用水价格、用天然气价格均下调10%，期限为3个月。

第二，加大对中小企业的金融支持。《意见》明确，要加大信贷支持力度、降低综合融资成本、提升保险服务质效。

《意见》指出，对受疫情影响暂时无法归还贷款的中小企业，合理延长还款期限；对受疫情影响较大但有发展前景、暂时受困的中小企业，不得盲目抽贷、压贷、断贷。鼓励地方金融法人机构对重点防疫企业和受疫情影响较大的中小企业在原有贷款利率基础上下浮10%，期限不少于3个月。并且鼓励保险业金融机构向防控疫情有关的中小企业提供更加优惠全面的保险服务，保费在2019年同期费率基础上下浮10%。

第三，加大对中小企业的财税支持，包含了六项具体政策。值得注意的是，在减免或延期缴纳税款方面，《意见》强调，小微企业因疫情影响造成的资产损失，可依法在企业所得税税前扣除。针对疫情防控物资生产的小微企业，优先落实相关税费减免政策。在增加财政专项支持方面，全市安排不少于10亿元财政资金用于防疫工作专项支出。在减免中小企业房租方面，对承租国有资产类经营用房的中小企业，免收2个月房租；对存在资金支付困难的中小企业，可以延期收取租金，具体收取期限由双方协商确定。

第四，加大对中小企业的外贸出口支持。《意见》指出，给予境内外展会参展企业费用补助。此外，提高出口信用保险保费补贴。对出口小微企业投保政策性出口信用保险的保费予以全额补贴。

第五，加大相关行业中小企业支持，具体包括帮扶小微企业园、扶持农渔业生产、支持科技型中小企业、扶持文化创意企业、扶持旅游等相关企业。

《意见》明确，对在疫情期间为小微企业减免租金的小微企业园，优先予以政策扶持，扶持金额为自当地实行疫情防控后的第1个月房租免收金额和第2、第3个月房租免收金额的一半，每个小微企业园区扶持金额最高不超过10万元。对因疫情影响导致生产成本提高、产品滞销、生产经营困难的种养殖企业给予补助。此外，还要从市级财政核定的2020年文化产业专项资金中，切出1500万元用于定向扶持受疫情影响严重的文创企业。

第六，加大对中小企业的法律服务支持，不仅要保护中小企业疫情期间的民商事诉讼权益，还要开展专项法律服务。

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