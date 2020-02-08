新华社北京2月8日电 综述：提供有力保障 加快落实落细——相关部门密集出台政策推动经济平稳运行

新华社记者陈炜伟、王优玲、刘红霞

中共中央政治局常务委员会近日召开会议指出，疫情严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作。

一手要打好疫情阻击战，一手要推动经济平稳运行。连日来，相关部门围绕经济运行监测、市场保障供应、财税金融支持、企业复工复产等方面，密集出台一系列政策措施，为对冲疫情影响、稳定经济运行提供良好支撑。

密切监测 科学研判疫情影响

推动经济平稳运行，首先要密切监测、科学研判疫情对经济运行带来的冲击和影响。

近期，国家统计局作出部署，围绕做好“六稳”工作密切监测疫情对当前经济运行情况的影响，加大对企业复工复产、用工保障等政策举措效果和居民生活用品价格等的统计调查监测。

中国人民银行副行长潘功胜判断，疫情对旅游、餐饮、娱乐等服务业造成一定影响；延长假期和推迟开工，对工业生产和建筑业也会产生一些冲击。疫情可能对一季度经济活动造成扰动，但在疫情得到控制后，前期推迟的消费和投资需求会有所释放，经济会出现补偿性恢复。

“疫情对经济的影响，取决于疫情防控进展和成效。”国家发展改革委副主任连维良说，疫情对当前经济特别是消费的影响在加大，但同时，网上购物、网上订餐等数字经济新业态十分活跃。需要强调的是，这种影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。

保障供应 维持经济社会秩序

在加强疫情防控的同时，要努力保持生产生活的平稳有序。

农业农村部等部门发布通知，要求加强“菜篮子”产品价格变动和市场供求的监测，严格执行“绿色通道”制度，确保“菜篮子”产品产得出、运得走、供得上。

在商贸流通方面，商务部要求各级商务主管部门积极支持具备疫情防控条件的商贸企业（包括批发市场、超市、便利店、社区菜店等）尽快恢复营业，指导企业做好货源采购、调运、配送、补货工作。

在用能方面，国家发改委、国家能源局部署保障煤电油气供应，提出给予煤炭运输“绿色通道”支持，加强民生领域用电保障，科学合理安排加油站、加气站运行，保障采暖季天然气、电力和煤炭供应等。

疫情防控用品供应也牵动公众心弦。海关总署近期连续发出通知，要求全国海关对专门用于疫情防控治疗的进口药品、医疗器械等，即到即提，确保通关“零延时”。

政策惠企 帮助企业渡过难关

惠企政策备受关注。金融方面，中国人民银行等五部门联合出台30条措施，引导金融机构加大对受疫情影响较大地区、行业和企业等的信贷支持力度。

针对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业企业，银保监会已要求银行不得盲目抽贷、断贷和压贷。

免征民航企业缴纳的民航发展基金；对受疫情影响较大的交通运输、餐饮、住宿、旅游等行业企业，亏损结转年限在现行结转5年的基础上，再延长3年；对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及快递收派居民必需生活物资取得的收入，免征增值税……接连出台的财税政策，推动降低相关企业生产运营成本。

国家发改委也明确，在疫情防控期间采取支持性电价政策，降低企业用电成本。

此外，为帮助外贸企业克服困难、减少损失，商务部指导相关商会，全力做好出具不可抗力证明、法律咨询等服务。

援企稳岗 助力企业复工复产

企业是经济的细胞。在做好疫情防控的前提下，相关部门出台政策支持企业复工复产。

对符合规定的复工企业，要指导企业提供必要的防疫保护和劳动保护措施，积极动员职工返岗；支持困难企业协商工资待遇；帮助企业减少招聘成本，合理分担企业稳岗成本，提供在线免费培训……一系列旨在稳定劳动关系、支持企业复工复产的措施陆续出台。

在复工相关的交通出行方面，交通运输部要求保障农民工输入输出地的相关客运线路顺畅运营。此外，指导各地加快制定除湖北省以外的省际市际运输服务、城市公共交通、出租汽车等恢复运营方案，全面做好运力、人员、防疫物资准备。

返岗复工相关的防疫工作也至关重要。人力资源社会保障部等五部门印发通知，要求加强输入地、输出地信息对接，及时向辖区内劳动者推送开复工时间。指导农民工等人员做好居家隔离和返岗务工的相关防护，指导企业做好卫生防疫、检测仪器及药品配置等。

交通先行 打通经济运行血脉

作为经济发展的“先行官”，交通顺畅，百业才能兴旺。

交通运输部等部门要求，对湖北省以外的其他地区，在坚持做好疫情防控工作的前提下，应结合复工开学时间安排，有序逐渐恢复已暂停运营的交通运输服务；不得禁止其他地区交通运输工具通行。

公安部部署，各地公安机关要科学优化交通管控，坚决保障路网顺畅运行。坚持全国“一盘棋”，不得擅自封闭高速公路出入口、阻断国省干线公路、硬隔离或挖断农村公路，坚决保障公路网通行顺畅。同时保障城市交通，最大限度满足城市物流需求。

在出行服务保障上，交通部门部署，做好交通运输工具和场站的消毒、通风和卫生清洁；加强客运场站进出站乘客的测温；控制交通运输工具客座率，为乘客隔位、分散就座提供空间；做好乘客信息登记和溯源工作。

精准调控 确保经济平稳运行

应对复杂困难局面，精准有效的宏观调控非常关键。

在财政政策方面，财政部副部长余蔚平介绍，今年财政赤字安排已考虑了一些不确定因素，有信心完成今年各项财政指标。

在货币政策方面，潘功胜说，我国有充足的政策空间来稳增长。在疫情防控特殊时期、经济面临下行压力的背景下，保持经济增长更具重要性。人民银行将认真研判，平衡好货币政策支持经济增长和稳杠杆之间的关系。

连维良表示，要分情形制定出台对冲疫情影响的政策措施，后续还将有序出台积极措施。现阶段我国经济实力、物质基础和应对突发事件的能力明显增强，完全有能力、有信心把疫情对经济的影响降到最低。

(责编：杨光宇、曹昆)