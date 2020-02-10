有序做好企业复工复产工作（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

斯尔邦石化中控室内操作员正在监看装置运行参数。

梁 鑫摄（人民视觉）

广州有米科技员工于金喜在家办公。

李 宁摄（人民视觉）

天津滨海新区政务服务办审批二室工作人员郭建军在为企业线上提交的材料盖章。

王叶琴摄（人民视觉）

成都市青羊区新经济和科技局局长罗峥嵘（左二）在企业巡查。

本报记者 王明峰摄

2月9日，为准备复工复产，山东烟台杰瑞集团利用企业自主研发的静电喷雾设备对厂区展开全面消毒。

唐 克摄（影像中国）

2月8日，江苏红豆集团工作人员在一般性防护服生产线上作业。

新华社记者 李 博摄

做好疫情防控工作，直接关系经济社会大局稳定；维护正常经济社会秩序，是有效应对疫情的重要保障。

连日来，各地各部门加大工作力度，出台一系列政策措施，动员部署企业复工复产，加强产需衔接。同时，不少相关企业复工复产也在有序推进。这既为疫情防控提供更好保障，又切实维护正常经济社会秩序。

——编 者

连云港斯尔邦石化——

开足马力

保障供应

本报记者 王伟健

2月8日，江苏省连云港石化产业基地内，在江苏斯尔邦石化有限公司中央控制室的屏幕上，各个生产装置的数据一览无遗，这些装置正开足马力，满负荷稳定运行。公司总经理白玮表示，由于节前针对疫情制定了比较合理的生产计划，公司生产所需原料和在岗人员都比较充足。“目前，斯尔邦石化共有1500余名员工坚守一线。”白玮说。

在丙烯腈生产控制系统操作台上，记者看到两套装置四条生产线正满负荷生产，数据显示，日均产量可达1500余吨。这些产品通过管道输送到码头，进行装车、装船。经过多方协调联络，产品不断送往下游厂家，极大缓解了下游生产厂家原料短缺问题。

困难不是没有。白玮说，全国各地受疫情影响，下游厂家复工时间推迟，需求相对疲软。受限于物流，原料进厂、产品出厂都存在困难。不过，斯尔邦公司也作了准备。

白玮介绍，针对产品物流问题，一方面，采取临时外租储罐、以船代库等方式缓解产品库存压力；另一方面，根据产品仓储及运输难度对装置负荷进行调整，多生产易于储存的固体化工品，下调销售难度较大的液体化工品装置负荷。对需隔离观察员工安排在家远程办公，并通过轮流值班的模式来保证营销工作的正常运营。此外，为保障产品顺利出厂、尽快送达，公司采取了多种灵活措施。营销部和物流部克服交通不畅、运力短缺等困难，牵头组织客户拼车发货，并利用返程车辆带货，最大程度为下游厂家解决困难。

面对疫情，斯尔邦公司通过调整计划、挖掘产能，重点保障医疗防疫物资原料的生产供应。2月份以来，企业共产出2.5万吨EVA（乙烯—醋酸乙烯共聚物）、丁二烯、丙烯和环氧乙烷产品，这些产品主要用于医用口罩、防护服、橡胶手套的生产，有力保障了下游防疫物资生产厂家的原料供应。

有米科技——

在家办公

线上调研

本报记者 李 刚

2月7日，位于广州市番禺区的大学城行人稀少，有米科技大厦更是只有几名保安值守。鉴于目前的疫情，广东省要求各企业复工时间不得早于2月9日24时，但对移动互联网企业有米科技来说，公司已经开了多个会议了，不过他们是通过移动互联网开的线上会议。

有米科技公共事务总监于金喜介绍说，对运用大数据和人工智能技术为企业特别是中小企业提供移动营销服务的有米科技来说，疫情对客户带来的冲击让他们不可能等到2月10日后再慢慢梳理。从2月3日起，公司就全员恢复“上班”。但是他们的上班不是在大学城的有米科技大厦，而是通过手机应用打卡，分散在家里办公。

4日上午，公司两个会议的议题，一是讨论落实公司准备开展的业务工作，二是重点布置对客户的线上调研，本次疫情对有米科技当前服务的客户，特别是中小企业到底会造成哪些影响，管理者需要进行评估。他们将汇总线上调研数据，制定有针对性的服务方案，帮助客户尽快走出疫情影响。

线上会议当即分配任务，各自分头实施，这些工作分散在家里完成没有问题。

有米科技的移动营销数据分析平台，在2月1日开始免费对行业开放，为期半个月，协助客户做更优的推广决策。同时，基于自身的数据优势，有米计划连续发布几组数据报告，帮助行业打赢这场战“疫”。

“在短期内疫情对客户的影响是难免的，但对电商、短视频和在线办公等行业存在机遇。长期来看，这场危机客观上也让大家审视企业内外存在的问题，从而进行改革，形成更完善的长效机制，成就一批基业长青的企业。相信在党中央的坚强领导下，全国人民众志成城，我们一定能够战胜这次疫情，取得胜利！”于金喜表示。

天津滨海新区——

网上审批

不误生产

靳 博 马 坤

2月7日上午8点多，在天津滨海新区政务服务办公大厅，工作人员从统一入口陆续进入，登记信息、检测体温。大厅各入口已封闭，停车场暂停对外开放，仅留无人审批自助终端入口作为临时接待专区，对于网上不可办但与群众息息相关的事项，采取分时段预约办理。

滨海新区政务服务办负责人徐斐表示，为落实疫情防控要求，滨海新区政务服务发挥“天津市网上办事大厅”“滨海新区政务帮办平台”及各审批专网线上服务优势，大力推行网上办和不见面审批。“一方面，按照统一调度投入防疫工作一线；另一方面，全面梳理承接事项网上办理流程，加速推进网上办理进度。”

1月28日，天津滨海新区政务服务办开出新年第一证，采用承诺制审批模式，为新区消毒产品生产企业当场办理卫生许可证。“当时非常着急。我们企业的当前装置，只要稍加改造就可以生产84消毒液。1月27日下午，我们接到生产通知，但生产消毒液必须取得消毒产品生产企业卫生许可证。时间紧迫，28日早上我们就拨打了区政务服务办值班电话求助。”天津渤海化工集团下属天津大沽化工经办人说。

滨海新区政务服务办审批人员潘秀坤说：“我们当即决定，针对企业申请材料一时难以准备齐全的困难，采取承诺制审批，绝不耽误企业生产。”随后，潘秀坤全程指导申请人填写材料，快速完成审批手续，当场为企业核发消毒产品生产企业卫生许可证。

“我们一刻也不敢耽误，随即投入紧张的生产中。”企业经办人介绍说，目前企业24小时不间断开足马力生产，每天能提供84消毒液原液50吨。

从3日到7日，实行不见面审批的第一周，滨海新区政务服务中心共办理各类事项2736件，通过网上办理2656件，网办率97.08%，疫情防控特事特办5件。

成都市青羊区——

协调物资

助力开工

本报记者 王明峰

“2日收到复工申请后，我们连夜上报市经信委，快批快报，保证你们及时开工。今天过来看看还有什么困难。”2月9日一大早，成都市青羊区新经济和科技局局长罗峥嵘在一家航空企业巡查，眼睛还一直紧盯着大门口，进入企业人员的口罩佩戴、体温检测、台账登记等情况一一收进眼底。

早在1月27日，青羊区新科局联合街道办事处全面摸排辖区工业企业的疫情防控情况，对有复工意愿的企业提供上门指导，帮助企业确认复工方案和防控预案，确保日常防控措施落实到位。从2月2日开始，科技局党组成员进行责任分工，分7个工作组下沉到街道对复工备案工业企业进行现场核查，超过100人的企业，会同市经信局共同现场复核。

“我们有个元器件是天津生产的，但那边还没有复工。”航空企业负责人说。原来，2月4日第一批开工的6家都是航空企业，只有上下游企业都开工了，才能保障整个产业链正常运转。

罗峥嵘随即把这一情况上报给了成都市经信局，请求他们帮忙联系天津经信委协调。很快，天津那边把企业厂址、法人代表和联系方式等信息都要了过去，进行登记。

“我们也接到过外省请求，协调区内一家生产额温计配件的企业复工。经了解最初他们没有复工意愿，我派副局长去做工作，请他们做好复工准备。目前已累计提供存货2.4万件（总计供货量为20万件），保障了外省企业的生产和市场供应。”罗峥嵘说，关键时期，企业互相拉一把，有防疫物资的借用一下，挺过这段时间再还，共同努力先把机器开动起来，把生产搞上去。“为了协调好物资供应保障，我们还组建了物资保障组，拉了微信群，让有需要的企业互通有无。”

截至目前，青羊区已收到27家企业的复工申请，同意复工企业21家，复工生产人员4945人。“我们正筹备做好二季度工业企业复工的要素保障，最大程度降低疫情对工业经济的影响。”罗峥嵘信心满满。

江苏 多措并举支持企业

本报南京2月9日电 （记者申琳、姚雪青）连日来，为支持防控疫情物资生产企业、受疫情影响较大中小企业的复工复产，江苏各地各系统从金融支持、政策普惠、电费减免等多方面采取了一系列积极措施。

为支持疫情防控物资生产企业加紧生产，江苏省工信厅会同江苏银行建立疫情防控应急融资工作机制，首批提供紧急融资额度100亿元，全力满足相关企业融资需求。位于无锡市的奇天基因生物科技公司在启动试剂盒量产后面临着流动资金缺口，江苏银行无锡分行1月30日获知信息，次日即完成了对企业信用贷款的发放。目前，企业已顺利提款200万元。

2月7日，南京出台促进中小微企业稳定发展10项措施，包括小规模纳税人地方留成税收15亿元全额补助企业、政府节支5亿元扶持企业等，力保受疫情影响较大的中小微企业渡过难关。苏州市也出台支持中小企业共渡难关10条政策，在金融、税收、职工社保等方面给予支持，苏州高新区将受疫情影响较大以及有发展前景但暂时受困的中小企业纳入30亿元规模“高新贷”支持范围，力保企业渡过难关。

江苏电力系统也主动为实体企业减负，对于因疫情影响延迟开工企业，电力部门为全省6000余户企业减免基本电费，预计每日为企业节省电费1000万元以上。

江西 助力企业复工复产

本报南昌2月9日电 （记者郑少忠、王丹）自大年初三复工以来，江西省高安市3L医用制品有限公司马力全开，每天生产3000个N95口罩、15万个一次性医用口罩。“我们所有的防护口罩直供医院，确保一线医务人员能用上急需物资。”公司负责人王苏宁表示。在确保防疫安全的前提下，高安市正帮助重点项目、企业安全有序复工复产。

9日，江西鹰潭高新区与东莞市郎通电子科技有限公司通过视频签约，一个投资20亿元年产120万件辐照交联低烟无卤阻燃、耐火电缆项目正式落户鹰潭。这是2月4日江西出台应对疫情稳定经济增长20条措施后的一个重要成果。

目前，江西着力用信息化手段帮助有条件的企业安全复工复产。省工信厅与江西联通等云服务商主动对接，指导和督促云服务商针对疫情防控、企业复工复产需要开发或完善远程办公、供需对接等云服务产品，推广网上远程协同办公等云服务。宜春、共青城等地都建立和完善了企业防控工作责任体系，督促企业落实疫情防控管理措施，制定员工健康情况安全排查办法、疫情防控应急预案和细则。

宁夏 支持中小微企业发展

本报银川2月9日电 （记者刘峰）记者8日获悉：宁夏出台《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情影响促进中小微企业健康发展的若干措施》，提出金融、减负、财政扶持等18条具体措施支持中小微企业发展，帮助中小微企业提振信心、稳定运行。政策执行期暂定为6个月。

《措施》提出，加大对中小微企业的金融信贷支持，对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、交通运输、文化旅游、制造业等行业，以及暂遇困难的小微企业，不得抽贷、断贷、压贷，通过增加信用贷款和中长期贷款等方式，确保2020年小微企业信贷余额不低于2019年同期余额。

《措施》明确，对不裁员或少裁员的企业，可返还其上年度实行缴纳失业保险费的50%。对受疫情影响，面临暂时性生产经营困难，无力足额缴纳社会保险费的中小微企业，在疫情期间，可缓缴养老保险和失业保险费。在疫情解除后3个月内，企业足额补缴社会保险费，不影响参保职工个人权益。

重庆荣昌向企业派防疫督导员

本报重庆2月9日电 （记者刘新吾、常碧罗）“公共区的消毒液一定要用含氯制剂，食堂一定要做到分时、分批、分区域就餐。”刘隆竞一边走，一边向公司工作人员强调。近日，重庆安森药业公司来了个“客人”，这就是重庆市荣昌区复工复产企业疫情防控督导员刘隆竞，他来企业开展督导，督促企业严格防疫措施，实现安全复工复产。

像刘隆竞这样的督导员，在荣昌已有15名。疫情发生后，重庆市荣昌区从严从紧做好防控工作，同时又动员医药、食品、饲料等企业加班生产保障医疗救治、疫情防控和群众生活。为保障企业员工安全，荣昌区建立企业疫情防控督导制度，目前已向58家正在生产的保供企业派驻疫情防控督导员，均由专业医疗人员担任。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 11 版）

(责编：白宇、岳弘彬)