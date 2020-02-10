维护正常经济社会秩序（快评）

连日来，各地各部门积极推动保障疫情防控、能源供应、交通物流、医用物资和生活必需品，及其他涉及国计民生的企业复工复产。

未来，随着企业复工复产的有序推进，就更要做好恢复正常生产后疫情防控。企业应创新方式，降低工作场所人流密度，采取倒班制保障生产。在生产过程中，也需提供好防护用品，让职工能安心投入工作。

总体来说，各地区各部门和有关企业要以高度的责任感和使命感，按照科学、合理、适度、管用的原则制定针对性措施，既要切实做好春节后返程和复工复产后的疫情防控工作，又要及时协调解决复工复产中的困难和问题，尽早恢复正常生产，维护正常经济社会秩序，为稳定经济社会大局提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 11 版）

(责编：白宇、岳弘彬)