存量房贷转换，这些要注意（理财参谋）

根据央行公告，今年3月1日起，金融机构应与存量浮动利率贷款客户就定价基准转换条款进行协商，将原合同约定的利率定价方式转换为以LPR（贷款市场报价利率）为定价基准加点形成，也可转换为固定利率。
笔者整理了一些常见问题，为读者提供参考。
什么贷款可以转换
央行公告称要把存量浮动利率贷款定价基准转换成LPR。所谓存量浮动利率贷款要同时满足几个要素：一是2020年1月1日前金融机构已发放，或者已签订合同但未发放；二是参考的是贷款基准利率；三是浮动利率贷款，不包括公积金个人住房贷款。利率水平不变的固定利率贷款等也需转换。
有人问，“我的房贷是商业贷款和公积金贷款的混合贷，这个要不要转换呢？”专家表示，如果是混合贷的话，这次只转商贷的部分，公积金贷款的部分仍按原合同执行。
转换后利率有何变化
有人问，“我的房贷是贷款基准利率打九折的，能不能直接转换成5年期以上LPR打九折？”
答案是“不能”。专家指出，转换成LPR后，定价方式将改为加减点，而不再采用上下浮动的方式。与之前浮动倍数类似的是，加减点的点差一旦确定，就保持不变了。
“LPR是每月发布，我想及时享受LPR下降红利，能不能改成每月1日重新定价？”
专家表示，转换时可重新约定重定价周期和重定价日，但商业性个人住房贷款重新约定后的重定价周期最短为一年，也可改为2年、3年甚至更长，但不能每月重新定价。
什么时候转换
有人问，“转换工作自今年3月1日起开始。如果这期间LPR下降了，会不会影响我的贷款利率水平呢？”
不会。个人房贷转换时统一用2019年12月发布的LPR为基准，所有客户在2020年3月—8月期间的任何时点转换，同一笔贷款的点差都是一样的，保证大家都公平。
那是不是必须要去一趟银行呢？专家表示，转换不用重签合同，只需要修订利率条款。银行会在保护客户利益的前提下，通过多种方式完成转换，最简便易行的方式是通过电子银行、手机银行等，这样就不用去银行，到时候在手机上确认一下就可以了。也可以到银行柜台办理，具体方式银行会通知。
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