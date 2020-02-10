原标题：中央出拳力破复工返程高峰交通“梗阻”

企业复产复工在元宵节后进入高峰期，一系列政策落地力破交通梗阻。日前，国务院办公厅印发《关于做好公路交通保通保畅工作确保人员车辆正常通行的通知》（以下简称《通知》），要求全力保障公路路网顺畅运行。各地区、各有关部门调整优化公路交通管控措施，严禁擅自封闭高速公路出入口，严禁阻断国省干线公路，严禁硬隔离或挖断农村公路，严禁阻碍应急运输车辆通行，严禁擅自在高速公路服务区和收费站、省界和国省干线公路设置疫情防控检疫点或检测站，已违法违规设置的要坚决撤销。

《通知》还要求，有序恢复公路运输服务。湖北省特别是武汉市在城市公共交通（含轨道交通）、城际公交暂停运营期间，要统筹调度公交车、出租车（含网络预约出租车）运力，开展“点对点”服务，为医生、公共服务人员、老弱病残孕幼等各类重点人员出行提供必要保障。湖北省以外地区要结合复工开学安排，有序恢复城际客运、城市公共交通、出租车等公路运输服务，采取有力措施保障运力供给和乘车安全，统筹做好错峰出行，满足群众正常出行需求。要积极创造条件，通过公路直达运输等服务方式，保障农民工、学生等群体出行。疫情防控期间，对地方政府组织的农民工返岗包车免收高速公路通行费。

应急物资运输也是保障的重点。《通知》提出，各地区、各有关部门要突出重点，优先保障湖北省特别是武汉市的各类应急运输，优先保障疫情防控物资、生活必需物资运输。对持有“疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证”的车辆，要严格执行应急运输绿色通道政策。对于短期向疫情重点区域运送物资的司机、装卸工等提供保障的人员，原则上不需采取隔离14天的措施。

截至2月8日，全国通过铁路、公路、水运、邮政等运输方式向湖北地区运送防疫物资和生活物资14.74万吨，运送电煤、燃油等生产物资62.3万吨。(记者 王璐)

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