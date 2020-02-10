原标题：抗疫情减免税政策密集打包落地

日前，财政部、税务总局等部门密集发布文件，一系列减免税费的政策打包落地，涉及个人所得税、增值税等多个税种。明确了包括物资保障供应、帮扶受疫情影响较大的行业、鼓励社会各界捐助等方面的税费优惠。

2月7日，在国新办发布会上，财政部副部长余蔚平对本轮财税政策进行了详解。他表示，物资保障供应方面，一方面是对支持重点企业扩大产能，对疫情防控重点物资生产企业给予税费的优惠，全额退还增值税增量留底税额，这是增加企业的现金流。取消单位价值500万元的限制，对扩产能购置的生产设备，都允许一次性在企业所得税税前扣除，这是鼓励企业购置设备扩大产能。对相关的防疫药品、医疗器械免收注册费，加大对药品和疫苗研发的支持。另外，为加快防控物资及时运送到位，对运输疫情防控重点物资的企业给予免征增值税的政策。

此次，对受疫情影响较大的比如交通运输、餐饮、住宿、旅游、快递、民航等行业给予增值税、企业所得税等税费的优惠，这是帮助企业渡过难关。

在鼓励社会各界捐赠方面，一方面加大现有政策的力度，扩大接收捐赠的单位范围，允许直接向医院捐赠享受优惠。同时取消税前扣除比例的限制，对企业和个人捐赠给予全额的税前扣除。另一方面，免征货物捐赠的增值税、消费税等有关税费的政策。此外，对参加疫情防治工作的医务人员和防疫工作者临时性的工作补助、奖金给予免征个人所得税的政策。

“这些政策为防疫抗疫提供了又一轮的助力。”普华永道中国税收政策服务主管合伙人马龙对记者表示，对疫情防控重点保障物资生产企业给予了按月申请全额退还增值税增量留抵税额的政策，这对缓解生产企业的现金流困难起到了直接的、即时的作用，相信可以助力这些生产企业加大力度生产防护保障物资、帮助抵抗疫情。(记者 孙韶华)

(责编：庄红韬、杨曦)