原标题：想“开门”先报备 成都“一企一策”助力企业复工

2月5日早上，成都极米科技股份有限公司第一批返岗的80名工人陆续到达极米工厂。厂门口，身穿防护服，戴上口罩和防护眼罩的防疫人员，正在对返岗员工进行体温测量，询问假期旅居史，做好复工人员登记。

极米科技副总裁刘帅介绍，公司在成都高新区管委会的指导下制定了复工方案、疫情防控应急预案、疫情防控责任书等材料。2月3日公司复工，大部分员工远程办公；2月5日工厂复工，第一批返岗人员约占工厂总员工的三分之一。

近期，面对复杂局面，成都在坚决做好防控工作的前提下，全力支持有愿望的企业复工复产。

成都市经信局局长陈志勇表示，成都对工业企业复工是柔性管理。企业复工必须申请备案，要符合5个条件，比如没有来自疫区的职工、能创造条件封闭管理减少交叉感染的可能性、能落实好日常防控管控措施等。具备条件的企业，方可在当地行业主管部门和卫生主管部门的指导和确认下提出复工申请。

通威太阳能成都基地总经理助理翟绪锦介绍，公司2月4日开始复工，目前有3200余名员工返岗。员工返岗前，公司按要求进行了详细的信息摸排工作。员工上岗前会经过体温测试，如有异常将联系双流区疫情检测定点医疗机构进行鉴定。

复工备案并非一备了之。“企业做好，属地和部门更要做好。”陈志勇说，对于有复工愿望的工业企业，尤其是百人以上的企业，主管区（市）县要进行上门服务，帮助他们确认自己的复工方案和防控方案已经制定完善，而且执行到位。

“大年三十以来，我们紧急制定了‘三个一’工作制度，即帮助企业制定一套完善的可操作的防疫体系，督促企业建立一本全面的员工健康管理台账，要求企业组建一支专门的疫情防控队伍。”成都高新区管委会电子信息局企业服务处处长张毅说，他和同事们已经连续十几天“白+黑”，为每家企业建立起疫情管理台账。

成都京东方光电科技有限公司的一家重要原材料供应商在湖北荆门，物流途经湖北、湖南、重庆、四川。为缓解疫情导致的物流难题，成都高新区管委会在春节期间，专门帮助企业协调了四省通行许可证，保证了原材料供应。同时，积极协调京东方供应链上的上下游企业，帮助有条件复工的企业陆续复工。

为了进一步有效应对疫情，稳定经济运行，2月7日，成都市出台《有效应对疫情稳定经济运行20条政策措施》，从持续加大疫情防控力度、支持各类企业有序复工复产、加大金融财税支持力度、加大援企稳岗力度、补齐短板加大项目投资力度、着力稳定居民消费发展新经济新业态六个方面提出了20条具体举措。

其中，为减轻企业防疫投入压力，成都市“20条”要求各区（市）县要以企业为主体，以街道（镇）、社区（村）为单元，帮助建立多方式的科学防疫体系，对安全复产复工企业的防疫体系建设投入给予30%、最高不超过10万元的补助。

翟绪锦说，通威太阳能公司自2月5日夜间恢复正常产能后，2020年生产12.2GW光伏电池的计划并未受疫情影响而调整。

成都市经信局数据显示，截至2月9日，成都已复工规模以上工业企业总数约400户。分散办公、居家办公、网络办公、错峰上下班……各行各业的弹性复工安排，正在确保全力防疫和有序复工同步进行。（记者 叶含勇 李倩薇）

(责编：庄红韬、杨曦)