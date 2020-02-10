人民网>>财经

多举措协同防控 多方面保障生活（坚定信心 同舟共济）

2020年02月10日09:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月9日电  连日来，各行各业积极参与新冠肺炎疫情防控工作，提供便民服务，积极调配物资，协同社区防控，维护正常生产生活秩序。

　　加强社区防控

　　便民举措贴心

　　新冠肺炎疫情发生后，保利发展控股集团各板块各司其职，协同作战，全面保障客户与员工的生命健康安全，切实做好疫情防控工作。作为小区的防线，保利物业坚守一线，对内部员工及外来人员及时测量体温，加强小区重点部位的保洁，确保每天不少于一次，取消一切业主聚集类的社区文化活动。保利商业严格执行“不涨价、不缺货、不打烊”政策，积极调配民生、口罩消毒液等商品货源，并在全国旗下22家购物中心减免品牌商户部分租金。

　　面对新冠肺炎疫情，碧桂园启动应急预案，在集团旗下上千个社区早预防、强防御，迅速开展社区防疫行动，担负起为业主保驾护航的使命，为业主们筑起一道道坚实的安全防线。碧桂园在小区各大堂、楼道、地下车场等位置安排每日通风措施，进出小区所有人员需佩戴口罩，对小区电梯、楼道、单元楼栋、垃圾桶、出入口等公共区域每日进行全面消毒，取消小区内各类群众性文体活动，现场业务办理改为线上办理。截至2月3日，碧桂园服务湖北区域的2100多人团队坚持服务56个小区，用行动让社区业主安心，团队成员零感染零疑似。

　　积极调配物资

　　保障日常供应

　　新冠肺炎疫情暴发后，伊利及时启动了防控预案，持续投入1亿元抗击疫情，累计调拨约150万箱产品送至全国27个省份的1394家医院、卫生院、诊所、隔离观察点、疾控中心等一线机构。与此同时，伊利还积极带动上下游企业为抗击疫情共同出力，调动全球供应链资源紧急采购的100万个口罩，正陆续送达全国战“疫”一线。

　　从除夕至正月初九的春节假期里，京东超市各种生活日用品类始终保持充足供应，根据京东大数据显示，京东全站包括米面粮油及乳制品等在内的民生类商品成交额增长154%。其中，作为主要生活必需品的米、面成交额分别增长5.4倍、4.7倍，方便食品成交额增长3.5倍。作为保障居民菜篮子的京东生鲜、七鲜超市和七鲜生活，春节期间同样不打烊，尽可能保证消费者购买到新鲜食材。根据销售数据显示，春节期间京东生鲜成交额同比增长215%，为广大消费者提供了近1.5万吨生鲜产品。京东在保证自营商品货源和价格稳定的同时，启动后台数据监测系统，严格督促平台20多万商家恪守商业道德，严禁哄抬物价。京东面向平台商家推出了涵盖费用减免、金融和物流支持在内的11项补贴支持措施，特别是面向疫情严重的湖北地区商家，京东提供了减免一个月平台使用费、提供最高30万元的保险保障金、提供一个月免费运营服务等有力支持。

　　捐赠物资战“疫”

　　“线上”提供服务

　　为加强疫情防控，华侨城集团对旗下所有旅游景区暂停开放，并对网上预定门票的游客支持原路径全额退款。此外，华侨城集团捐款3000万元，旗下商业项目实施租金优惠减免政策，助力打赢疫情防控阻击战。华侨城集团所属康佳集团向武汉市中心医院、荆州胸科医院等医院捐赠138箱一次性医用手套、560个护目镜、40箱84消毒液等物资，为战“疫”贡献力量。

　　疫情发生后，粉笔公司对全部线下班停止教学行为，开通绿色退款通道。除此以外，粉笔公司推出保障用户权益的课程调整计划，所有线下转线上的课程都将在保证教学服务质量的情况下，只收取对标线下课程费用的50%。而所有选择退课的用户，粉笔公司也都将为大家免费提供配套学习图书，保留一个月笔试/面试会员，保留课程中赠送的线上课，未开课部分全额极速退款。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月10日 04 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved