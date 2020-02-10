中关村7000多家企业开复工

本报北京2月9日电 （记者贺勇）中关村管委会负责人8日在北京市政府新闻办举行的发布会上介绍，中关村国家自主创新示范区在做好安全保障的基础上，有序做好开复工工作。据不完全统计，预计到2月10日，中关村各分园将有7000多家企业开复工。

2月3日，中关村管委会发布了首批抗击疫情的新技术新产品新服务清单，包含86家中关村企业的138项新技术新产品新服务，涉及医药与器械、大数据云计算服务疫情防控、医院建设保障、互联网提升生活服务四个方面。清单中的技术产品和服务绝大部分都比较成熟，能够立即投入到抗击疫情的战斗中去。清单中百世诺研制的新型冠状病毒核酸检测试剂盒，目前已向湖北、浙江、重庆等抗疫一线重点地区及北京定点医疗机构捐赠2万份；金山云突击开发的“应急物资管理系统”已初步交付湖北省仙桃市卫健委使用。目前创新项目还在持续征集中，中关村管委会将陆续对外发布，促进供需双方实时、高效和精准对接。

中关村管委会主任翟立新介绍，中关村企业以三种不同的方式积极参与到抗击新冠肺炎疫情的战役中：一是聚焦药物研发，实现创新“战疫”，中关村生物医药企业主动承担任务，奋斗在检测试剂、病毒疫苗、药品药物等研发生产一线，争分夺秒与疫情赛跑，金豪制药等十几家企业积极开展新冠病毒检测试剂盒的研发，并加速临床应用；神州细胞等企业加紧开展病毒抗体、疫苗等研发工作。百度研究院免费开放线性时间算法，可将新冠病毒的全基因组二级结构预测时间从55分钟缩短至27秒。 二是助力社会防控，实现服务“战疫”。格灵深瞳等企业积极开展新型智能测温设备与系统研发，并在机场、车站实现落地应用。三是履行企业责任，实现团结“战疫”。高能环境、东方雨虹等企业以直接参与建设或提供科技产品等方式积极参与北京小汤山医院改造和武汉火神山医院、雷神山医院等专用医院建设；百度、京东等企业纷纷捐款捐物。据不完全统计，80多家中关村企业累计捐款捐物的价值已超过21亿元。

“针对企业开复工后的协同办公、物流、住宿、餐饮等需求，管委会将协同属地区政府、市有关部门、企业努力解决，让企业健康发展，努力实现全年经济社会发展目标。”翟立新表示。

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