上海出台减租措施帮扶中小企业

据新华社上海2月9日电 （记者郑钧天、何欣荣）上海市8日出台《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》，提出减免企业房屋租金等28条综合政策举措支持企业抗击疫情，切实减轻企业负担。

措施提出，中小企业承租上海市国有企业的经营性房产从事生产经营活动的，先免收2月、3月两个月租金；鼓励大型商务楼宇、商场、园区等各类市场运营主体为实体经营的承租户减免租金。

减租措施也得到在沪民营企业的积极响应。总部位于上海的红星美凯龙家居集团近日发布上市公司公告称，将免除全国82家自营商场商户2020年度一个月的租金及管理费，其中上海商场占7家。

上海市发展改革委主任马春雷介绍说，疫情波及面宽，从事生产经营的广大中小微企业急需政策支持。上海市将通过减免房产税和城镇土地使用税等政策，鼓励各类市场运营主体为中小企业减免租金。

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