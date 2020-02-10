商务部：电商扶贫实现832个国家级贫困县全覆盖

人民网北京2月10日电 （栗翘楚）2020年2月10日，商务部召开首次网上新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，商务部坚决履行脱贫攻坚政治责任，目前，电商扶贫实现对832个国家级贫困县全覆盖，家政扶贫带动建档立卡贫困劳动力新增就业27万多人，对外劳务扶贫实现贫困县在外劳务人员5万多人。

高峰表示，2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。商务部在电商扶贫方面将继续聚焦“三区三州”深度贫困地区，巩固提升电商扶贫成效，推动政策精准落实。在家政扶贫方面，将进一步扩大贫困地区和农村新增就业。在对外劳务扶贫方面，将鼓励对外劳务扶贫试点企业继续扩大从贫困地区选派劳务人员。在产业扶贫方面，将进一步拓宽贫困地区农产品销售渠道，推动建立长期稳定产销关系；广交会将继续加大对贫困地区企业参展的支持力度。在边贸扶贫方面，将进一步发挥政策效应。

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