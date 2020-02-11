有序做好企业复工复产工作（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

连日来，各地区各部门和相关企业积极行动，企业复工复产工作有序推进。

防控与生产有条不紊

“我们采用无接触配送的方式，与客户不见面送货，送奶箱加强消毒。派送员被要求拍摄消毒视频，一天三次进行体温监测。”在湖南宁乡经开区，优卓牧业有限公司总经理黄安理说。

在生产车间外，记者看到，工作人员要想走进车间，需要消毒两次，测量体温三次。进入生产车间不但要洗手、紫外线消毒、酒精消毒，还要更换专用工作服。“在原有食品生产规范要求上，我们还额外对生产相关区域及员工生活区域进行严密的消毒处理。复工以来，生产效率正逐渐提升。”优卓牧业生产总监王乐说。

疫情防控期间，各地企业根据实际情况，有序复工复产，一方面积极做好疫情防控，一方面尽力保障生产。

“体温正常，可以进场施工”……每天清晨，在海南三亚崖州湾科技城产业促进中心项目施工现场，土建班组组长齐力波手持体温测量仪，仔细地给每一位进场工人测量体温。连日来，百余名工人戴着口罩，在崖州湾工地上有条不紊地进行幕墙立柱安装、停车场车位铺装等工作，为推进海南自贸港建设作贡献。

“力争在今年上半年完工，不会影响崖州湾科技城招商引资与产业引进工作。”项目经理赵红阳说。工地对1月30日前返岗工人实行隔离，这些工人实行14天自我隔离后才能开工。“工人的工作和生活区域也进行了严格的划分，同时要求工地所有人员戴口罩，测体温，并做好工地的消毒工作。”赵红阳说。

暖招实招纷纷出台

2月10日一大早，黑龙江哈尔滨市双城经开区的工作人员李成新就出现在当地一家企业门口，和企业人员一道对返岗员工进行体温监测，“企业复工防控措施要落到实处，大意不得。”

记者了解到，由于区内部分企业提前开复工，双城经开区紧急成立8个驻厂工作组，派驻20名驻厂员，指导督促企业做好疫情防控工作。

同一天上午，经浙江金华海关兰溪办公区检验合格，浙江明辉光电有限公司价值11440美元的440公斤发光粉完成了报关，顺利出口美国。

2月10日，浙江发布坚决做好疫情防控、全力稳企业稳经济稳发展的30条意见，包括推进企业降本减负、加强财政金融支持、保障企业用工、培育新经济新业态新模式等。

绍兴近日也出台了20条政策措施，提出将通过加大信贷支持力度、降低综合融资成本和提升保险服务质效，切实降低企业融资成本，增加流动性。全年新增社会融资1500亿元，其中新增贷款900亿元以上。同时，通过减免或延期缴纳税款、缓缴社会保险费和返还失业保险费、增加财政专项支持、减免中小企业房租等手段加大对中小企业的支持。

连日来，为全力支持企业抗击疫情，加快企业复工复产，各地的暖招实招纷纷出台。

“一定要做好内部人员排查，防疫物资要全部准备好，消毒工作要做到位，千万不能掉以轻心……”复工之前，江苏无锡金皇花食品有限公司总经理苏全益，几乎每天都会收到惠山区市场监管局洛社分局副局长顾旭旦的消息。顾旭旦告诉记者，食品生产企业是疫情防控工作的重点，局里采取了多种措施，帮助辖区内企业顺利复工。

山东省也于2月8日成立工业经济运行指挥部应急保障工作专班，开通企业复工复产应急诉求网上受理窗口和热线电话，全面建立诉求记录解决机制，最大程度解决困扰企业复工复产的“拦路虎”。

物流交通保障更多

记者获悉：2月10日起，申通、韵达、中通、德邦、宅急送等物流快递企业全面恢复运营，为保障物畅其流再添一份力。

随着各地企业相继复工，物资运输、员工出行等交通需求加大。如何保障疫情防控期间复工群众的交通出行？

记者从公安部交通管理局获悉：公安部交管局在推行交管业务“网上办、自助办、延期办”的基础上，部署各地公安交管部门开通“应急窗口、绿色通道”，提供“加急办、预约办、便捷办”服务，确保及时、高效办理疫情防控应急车辆和驾驶人牌证。同时，积极回应群众需求，提供临时号牌网上申领服务，保障疫情防控期间群众基本出行。

随着各行业逐步复工复产，城市轨道交通的客流量也随之增长。2月9日，广州市防控新型冠状病毒肺炎疫情工作指挥部办公室发布通告，从2月10日起广州全市公共交通（含城市轨道交通、公共汽电车、水上巴士）将逐步恢复日常运营，从2月10日首班车起公交夜班线路、商务专线恢复运营。水上巴士原停航的4条线路逐步恢复运营。

2月9日，北京市地铁运营公司相关负责人表示，北京将采取超常措施控制和降低车站和车厢人流密度，按照最大运输能力，编制列车运行图，同时实时监测全网各站运行区间的列车满载率，对高满载率区段，适时加开区间临客，让乘客放心乘坐地铁出行。

（综合本报记者孙超、闫旭、朱荣鹏、郝迎灿、江南、姚雪青、肖家鑫、李心萍、张璁、李刚、贺勇报道）

图片说明：

图①：2月10日，河北邢台经济开发区一纺织企业员工在车间检查布面。

本报记者 史自强摄

图②：2月10日，在黑龙江省哈电集团哈尔滨锅炉厂有限责任公司的生产车间，工人在进行生产作业。

新华社记者 王建威摄

图③：2月10日，在广东深圳平安国际金融中心，工作人员为进入写字楼的人员测量体温。

新华社记者 梁 旭摄

图④：2月10日，重庆两江联创电子有限公司手机触控显示屏生产车间，员工正在对机器设备进行调整。

本报记者 崔 佳摄

图⑤：2月10日，在位于四川省彭州市的今麦郎食品（成都）有限公司生产车间，工人正紧张有序地忙碌。

罗国杨摄（影像中国）

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《 人民日报 》（ 2020年02月11日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)