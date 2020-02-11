保障到位 平稳上岗（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月10日，是重庆两江联创电子有限公司复工首日。上午10点半，记者在该公司手机触摸屏生产车间看到，着装规整、防护严密的员工们，刚刚结束了岗前疫情防控培训，正在调试设备。

31岁的公司员工范强强是重庆本地人。节后第一天上班，他坦言，这次的严格程度超乎想象：“我们首批复工的400多人，每个人之前14天的活动轨迹都一一核查过了，车间还增加了很多防控措施，这是对我们的保护，家里人也更放心了。”

从2016年两江联创落户开始，两江新区水土工业园干部南金不知道来过多少趟了。这几天登门，南金的脸上多了一副口罩，胸前多了一个“牌牌”——企业服务员。“复核、督导、联络、协调，这是我们的4项任务，”南金说，要把疫情防控的最新信息及时传递给企业，还要第一时间协调解决企业的困难和需求。“新区就是要让企业感受到政策暖心、服务贴心。”两江新区党工委副书记、管委会常务副主任王志杰说。

2月10日当天，重庆两江新区首批工业企业有序复工，产业工人平稳上岗。为了在防控疫情的前提下推动复工复产，两江新区实施了“三个一”举措：“一厂一核”从严复核。2月8日晚，两江新区复核人员借助网络平台在线办公方式，连夜完成企业复工复核；“一厂一策”精准施策。为企业“定制”防控工作方案和应急预案，对重点企业个性化困难、问题提交协助解决日程；“一厂一员”上门服务。察看防疫情况、研判复工风险，加大日常对口服务力度。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 07 版）

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