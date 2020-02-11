政企合力 助推复工（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月10日一早，在浙江省宁波市精益飞达轴业有限公司的生产车间，只见在一条有18道工序的汽车传动轴生产线上，机器正在不停运转，10名工人在检查设备的运行情况。公司董事长董云岳对记者说：“复工备案272人，目前已全部到岗。”

“我们公司主要研发制造各类精密轴，年产量达20多亿支。目前来看，订单总体充足，复工遇到的最大难题就是工人缺口，生产线只能开到一半。”董云岳告诉记者。

精益飞达现有两个厂区，员工800多人，受疫情影响，目前复工备案的主要为本地员工，“外省回来的100余名老员工，都还在14天的隔离观察中。”董云岳说。

对于原材料供应与企业资金，董云岳倒是有些底气：“目前主要原材料供应商已承诺正常供应，我们在银行也有三四千万元的授信额，增强了我们的复工信心。”

门岗统一体温测量记录、口罩分发制度、个人疫情防控承诺书……董云岳说，为了保障员工健康，企业在防疫方面下足了功夫。

随着企业的全面复工，宁波市奉化区特别组建了经信、金融、卫健等10个主要涉企单位成立区级企业服务中心，配套建立了企服值班周制度，接待受理线上线下的企业政策咨询与困难诉求。

“我们开通绿色通道，帮助企业协调解决生产过程中遇到的困难和问题，保障企业的用电、用水和原材料供应等需求，在特殊时期与企业共渡难关。”奉化区经信局副局长赵海芳说。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 07 版）

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