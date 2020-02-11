人民网>>财经

宝鸡宝钛集团——

各司其职 安全生产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报记者  张丹华

2020年02月11日05:41  来源：人民网－人民日报
 

　　2月10日，节后上班的第一天，在陕西省宝鸡市宝钛集团，公司钛带材料生产线已经复工复产。工人们一大早就来到生产车间，在完成消毒防护工作后，逐步开启了酸洗、轴磨、脱脂修磨、拉弯矫直等7条生产线20余套设备，现场的职工都佩戴了防护口罩，秩序井然。

　　“集团物资处在春节期间就提前上岗，采购了口罩、护目镜、消毒液等防疫物资，为后期复工复产做好了准备。”宝钛集团物资处主任杨磊说。

　　据了解，钛材生产线目前在岗干部职工达到140余人。近期，公司将生产重点放到军品、急需安排的民品以及出口等重点合同上进行组织生产。

　　“疫情发生后，宝钛集团1月26日成立专门的应急领导小组，按照统一领导、统一标准、各负其责的要求推动工作。”集团应急领导小组办公室主任邝栋说。

　　在宝钛集团厂区外，可以看到宝钛路大门、新区生产区大门、工业园大门等11个出入口均有集团保卫处工作人员设卡防控，对来往车辆检查消毒，对来往人员测温登记等。

　　“集团的职工大多生活在企业所属的3个小区，外来人员较少，这为复工复产提供了一定的便利。”邝栋说。

　　“公司复工前车间已经利用各种方式做好了各岗位人员的疫情排查、安全隐患排查、复产前职工疫情防控知识告知等相关工作。在做好疫情防控工作的前提下，集团将全力组织推动复工复产，争取把企业停产期间损失的生产进度赶回来。”宝钛集团钛带材料公司生产一车间主任李晓军说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月11日 07 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved