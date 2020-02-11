各司其职 安全生产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月10日，节后上班的第一天，在陕西省宝鸡市宝钛集团，公司钛带材料生产线已经复工复产。工人们一大早就来到生产车间，在完成消毒防护工作后，逐步开启了酸洗、轴磨、脱脂修磨、拉弯矫直等7条生产线20余套设备，现场的职工都佩戴了防护口罩，秩序井然。
“集团物资处在春节期间就提前上岗，采购了口罩、护目镜、消毒液等防疫物资，为后期复工复产做好了准备。”宝钛集团物资处主任杨磊说。
据了解，钛材生产线目前在岗干部职工达到140余人。近期，公司将生产重点放到军品、急需安排的民品以及出口等重点合同上进行组织生产。
“疫情发生后，宝钛集团1月26日成立专门的应急领导小组，按照统一领导、统一标准、各负其责的要求推动工作。”集团应急领导小组办公室主任邝栋说。
在宝钛集团厂区外，可以看到宝钛路大门、新区生产区大门、工业园大门等11个出入口均有集团保卫处工作人员设卡防控，对来往车辆检查消毒，对来往人员测温登记等。
“集团的职工大多生活在企业所属的3个小区，外来人员较少，这为复工复产提供了一定的便利。”邝栋说。
“公司复工前车间已经利用各种方式做好了各岗位人员的疫情排查、安全隐患排查、复产前职工疫情防控知识告知等相关工作。在做好疫情防控工作的前提下，集团将全力组织推动复工复产，争取把企业停产期间损失的生产进度赶回来。”宝钛集团钛带材料公司生产一车间主任李晓军说。
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