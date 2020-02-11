就地招工 引贤纳才（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月10日，福建省龙岩市的龙净环保集团电控厂开工第一天，电除尘与脱硝事业部党支部书记邱燕林一大早就拿着一个额温枪为昨天刚刚入职的电工林朝富测体温：“36.3度，合格，可以进车间。”

从邱燕林手中领过3个口罩，林朝富径直走向了车间内低压脱硫装置的电源控制柜，开始了紧张的装配工作，接线、安装、校验、包装……虽然是新员工，但一切都按照企业昨天开展的视频培训流程运转，高效而平稳。

6年前，林朝富从杭州技校电气专业毕业，留在杭州从事电气装配工作。年前回家团圆的他，没想到年后却面临着“无工可做”的窘境：“那边的厂子还没复工，这可咋办哟！”

对龙净集团办公室主任廖伟来说，他在前几天最惆怅的就是招工问题：年前将近1000人的外省工人回家探亲，疫情导致他们一时无法返岗工作。“都是技术工人，不好招啊！”廖伟着实在家里来来回回踱步了好久。

福建省在2月7日出台24条措施，全力支持各类生产企业复工复产，“对连续生产的企业，给予一次性稳就业奖补”，听闻此，龙净集团立即在本地发布招工通知。

“社区干部将防疫材料和招工通知一起塞到了我家门缝里，网上报名，视频面试，远程培训，两天就完成了！”中午时分，林朝富装配的第一批电源控制柜顺利通过了检验，邱燕林倍感满意：“林师傅不错，这一批电源控制柜很快会成为客户工厂除尘装置的重要零部件。”

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 07 版）

(责编：白宇、岳弘彬)