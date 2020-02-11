制定预案 弹性工作（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月10日上午，辽宁省沈阳市沈鼓集团透平公司定子车间内机器轰鸣，工人们有条不紊地进行着开工后的首次生产。“复工第一天，大家都鼓足了干劲，一定保证按期完成任务。”戴着防护口罩的钻工史荣峰一边认真地操作着生产机器，一边向记者介绍。
“时间紧，任务重，我们根据疫情制定了严格的防控举措和工作预案，在确保安全的前提下抓紧复工复产，努力将疫情对生产经营的影响降至最低。”沈鼓集团副总经理单玮告诉记者。
午餐时间，转运工牛彦良领到了单位配送的午餐，一个人吃了起来。“疫情防控期间，食堂取消了集中用餐，改为定点配送和个人领取的方式来供餐。”公共区域每天全面消毒、通勤车全体人员必须佩戴口罩、入厂人员进行体温检测，严格登记……通过各个方面的严密防控，沈鼓集团为复工复产做足了功课。
不仅如此，根据疫情的形势和变化，沈鼓集团还推出了员工弹性工作方案，实时调控上班人数和工种。“现在原材料及各环节的物流运输都能够得到保障，从复工开始，每天将有2600名员工正式上岗，1300名员工实行弹性工作。”单玮说。
在严守疫情防控底线的同时，沈阳市政府加快了重大项目建设，简化流程、快审快批，开通工程建设项目招投标在线平台，畅通重点项目开复工绿色服务通道；建立复工复产帮扶机制，开通24小时应急电话热线，畅通公共服务平台、微信等网络诉求渠道，及时协调解决企业复工复产遇到的困难，全力支持企业保经营、稳发展。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】