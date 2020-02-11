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沈阳沈鼓集团——

制定预案 弹性工作（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报记者  刘洪超  胡婧怡

2020年02月11日05:41  来源：人民网－人民日报
 

　　2月10日上午，辽宁省沈阳市沈鼓集团透平公司定子车间内机器轰鸣，工人们有条不紊地进行着开工后的首次生产。“复工第一天，大家都鼓足了干劲，一定保证按期完成任务。”戴着防护口罩的钻工史荣峰一边认真地操作着生产机器，一边向记者介绍。

　　“时间紧，任务重，我们根据疫情制定了严格的防控举措和工作预案，在确保安全的前提下抓紧复工复产，努力将疫情对生产经营的影响降至最低。”沈鼓集团副总经理单玮告诉记者。

　　午餐时间，转运工牛彦良领到了单位配送的午餐，一个人吃了起来。“疫情防控期间，食堂取消了集中用餐，改为定点配送和个人领取的方式来供餐。”公共区域每天全面消毒、通勤车全体人员必须佩戴口罩、入厂人员进行体温检测，严格登记……通过各个方面的严密防控，沈鼓集团为复工复产做足了功课。

　　不仅如此，根据疫情的形势和变化，沈鼓集团还推出了员工弹性工作方案，实时调控上班人数和工种。“现在原材料及各环节的物流运输都能够得到保障，从复工开始，每天将有2600名员工正式上岗，1300名员工实行弹性工作。”单玮说。

　　在严守疫情防控底线的同时，沈阳市政府加快了重大项目建设，简化流程、快审快批，开通工程建设项目招投标在线平台，畅通重点项目开复工绿色服务通道；建立复工复产帮扶机制，开通24小时应急电话热线，畅通公共服务平台、微信等网络诉求渠道，及时协调解决企业复工复产遇到的困难，全力支持企业保经营、稳发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月11日 07 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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