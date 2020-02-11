做好防疫前提下保障复工复产

工信部近日出台20条政策措施支持中小企业复工复产渡过难关，目前全国大部分省份均已部署安排企业复工复产。网民表示，当前新冠肺炎疫情防控工作仍是重中之重，应时刻绷紧这根弦，但也要做好企业复工复产的保障工作，有针对性地加强指导，做好精准帮扶，并借复工复产充分发挥一些企业在服务疫情防控方面的作用，以企业生产保障疫情防控。
为了防控新冠肺炎疫情，全国不少城市采取了企业延迟开工的措施。不少网民指出，这是控制疫情的必要之举，但未来也应平稳有序地推进其复产复工。
“保护中小企业就是保护经济增长的基石，护卫中小企业就是护卫就业这一最大的民生。也正是如此，为疫情之中和疫情之后的中小企业排忧解难，所有的政策能量供给都应当不遗余力。”网民“张锐”说。
网民“姜伟超”也表示，政府要摸清疫情导致的企业各方面困难，把帮扶政策做准、做实，同时有形之手要和市场的无形之手打好“组合拳”，把疫情对经济的影响降到最低。
还有网民表示，许多企业生产活动本身就与民生必需和防护物资相关，保障防护物资生产企业的安全有序生产，有利于更好地防控疫情。
多数网民认为，当前疫情形势仍然十分严峻，在帮助企业开工复工的同时也应保持警惕，分清轻重缓急，小心预判、谨慎应对各种可能存在的风险，实现“精准复工”，同时健全开工复工企业疫情防控工作体系，充分保障复产复工企业职工的人身安全。（记者 廖冰清 整理）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】