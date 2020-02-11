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做好防疫前提下保障复工复产

2020年02月11日08:16  来源：经济参考报
 
原标题：做好防疫前提下保障复工复产

　　工信部近日出台20条政策措施支持中小企业复工复产渡过难关，目前全国大部分省份均已部署安排企业复工复产。网民表示，当前新冠肺炎疫情防控工作仍是重中之重，应时刻绷紧这根弦，但也要做好企业复工复产的保障工作，有针对性地加强指导，做好精准帮扶，并借复工复产充分发挥一些企业在服务疫情防控方面的作用，以企业生产保障疫情防控。

　　为了防控新冠肺炎疫情，全国不少城市采取了企业延迟开工的措施。不少网民指出，这是控制疫情的必要之举，但未来也应平稳有序地推进其复产复工。

　　“保护中小企业就是保护经济增长的基石，护卫中小企业就是护卫就业这一最大的民生。也正是如此，为疫情之中和疫情之后的中小企业排忧解难，所有的政策能量供给都应当不遗余力。”网民“张锐”说。

　　网民“姜伟超”也表示，政府要摸清疫情导致的企业各方面困难，把帮扶政策做准、做实，同时有形之手要和市场的无形之手打好“组合拳”，把疫情对经济的影响降到最低。

　　还有网民表示，许多企业生产活动本身就与民生必需和防护物资相关，保障防护物资生产企业的安全有序生产，有利于更好地防控疫情。

　　多数网民认为，当前疫情形势仍然十分严峻，在帮助企业开工复工的同时也应保持警惕，分清轻重缓急，小心预判、谨慎应对各种可能存在的风险，实现“精准复工”，同时健全开工复工企业疫情防控工作体系，充分保障复产复工企业职工的人身安全。（记者 廖冰清 整理）

(责编：庄红韬、杨曦)
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