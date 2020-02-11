原标题：“从0到100万”——中国鞋都莆田口罩生产攻坚记

新华社福州2月8日电(记者郑良)防控新冠肺炎形势严峻复杂，返岗、复工、开学在即，口罩等防护物资各地都紧缺，困难怎么解决？福建莆田的做法是：不等不靠，自主研发，仅用了不到10天时间，日产量就从零增长到上百万个。

1月底开始，莆田市工业和信息化局局长张志宏有了一个新的头衔：“口罩研究院”院长。

“同事们现在一见面就叫我‘张院长’，压力很大，这是给我下了死命令，一定要把口罩的事做好。”张志宏说。

防控新冠肺炎阻击战打响以来，口罩等防护物资紧缺问题凸显。“全市常住人口近300万，即将到来的复工、开学高峰，一天的口罩用量在150万个以上，靠外面调配、社会捐赠是杯水车薪，只能生产自救。”莆田市市长李建辉说。

在制鞋企业莆田双联鞋业有限公司的生产车间，工人在缝制口罩(2月7日摄)。 (新华社记者魏培全 摄)

莆田是东南沿海制造业大市，鞋服等产业工艺完备，产业链完善，但全市没有一家口罩生产企业。

1月底，在市政府直接指挥下，莆田工业和信息化局联合市鞋业协会，以及当地生产纸尿裤、制鞋等企业，共同组建“口罩生产攻坚小组”。在内部，大家戏称为“口罩研究院”。

经过实地考察周边地市口罩生产企业，请教行业专家，问计质监、市场监督管理部门等，“研究院”很快摸清了口罩生产“门道”。

“口罩生产工艺并不复杂，困难主要是在没有原材料，且专业设备一时难以到位的情况下，短期内研发出符合国家标准、可大批量生产的民用口罩。”莆田市鞋业协会会长陈文彪说。

众人拾柴火焰高，办法总比困难多。

口罩的罩面有3层，外层和里层材料是无纺布，中间层是熔喷布，这些原材料在婴儿纸尿裤生产中也大量使用。

2月7日，在纸尿裤生产企业福建新亿发集团有限公司的生产车间，工人在对口罩罩面进行加工处理。(新华社记者魏培全 摄)

莆田当地两家生产纸尿裤的龙头企业主动请缨，利用其渠道优势，想方设法在外省采购符合口罩生产标准的无纺布和熔喷布，将原来生产纸尿裤的生产线设备改装，短时间内就建成多条口罩罩面生产线。

2月7日下午，记者在福建新亿发集团有限公司生产车间看到，无纺布、熔喷布等原材料进入全自动生产线上，自动粘合、压合、裁切，工人们正紧张地将一片片做好的口罩罩面分装。

生产线旁的LED显示屏上实时标注产能：130片/分钟。

“这两天一直在调试设备，目前已达到量产水平，24小时开工，工人轮班，8日起将换上进口轴承、切刀，每分钟产能可以达到300片。”集团董事长郑俊杰告诉记者。

纸尿裤车间做出口罩罩面，而口罩鼻梁条、耳带的生产、组装则是更为细致的“技术活”。

在制鞋企业莆田双联鞋业有限公司的生产车间，工人在清理口罩上的线头(2月7日摄)。( 新华社记者魏培全 摄)

莆田有4000多家鞋企，制鞋技术精湛，世界知名运动鞋品牌在莆田都有生产基地。“研究院”吸收多家鞋企参与攻坚。

“大家群策群力，花了3天研究、生产调试，耳带生产不难，通过渠道优势，鼻梁条原料采购难题也可以解决，关键是熔合工序。而鞋厂的针车、热熔机、高周波机台、紫外线杀菌流水线等都能派上用场。”陈文彪说。

很快，“研究院”发布了“英雄令”：有自动针车50台以上、高周波机台20台以上、有紫外线杀菌流水线，有独立操作车间，操作工100人以上的鞋企都可以报名生产。

“20多家鞋企踊跃报名，我们精选了10家，每家承担日常量20万个口罩生产攻坚任务。”莆田市鞋业协会秘书长王德春告诉记者。

2月7日，在莆田市双联鞋业有限公司生产车间，原本生产鞋子工厂的工人们，现在正紧张地缝制口罩。(新华社记者魏培全 摄)

在莆田双联鞋业有限公司生产车间，记者看到，48名工人戴着口罩、穿着防护服正在紧张工作。“送来的罩面经过严格杀毒除菌，在针车车间经过热熔程序组装上耳带、鼻梁架。”陈文彪向记者介绍。

“研究院”的研发也并非一帆风顺。张志宏告诉记者，2月初，两款口罩样品做出来后，大家都很兴奋，开车连夜带着样品赶赴位于江苏的国家级机构检测，第二天却被泼了一盆冷水：样品不符合国家标准。

“大家没有气馁，根据检测中心反馈的问题，调整了罩面原材料，完善工序，在6号又做出了新的样品，目前，这两款样品经检测符合国家标准，可以进行量产。”张志宏说。

李建辉告诉记者，截至8日，莆田自主生产的口罩日产量达到百万以上，预计两天后能达到200万的日产能，能够满足全市需求，甚至还可以给全省乃至全国提供一些口罩。

多家企业负责人表示，防护物资特别是口罩问题解决了，下一步企业复工，心里就有底了。

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