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国办印发意见：加强农业种质资源保护与利用

2020年02月12日08:09  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京2月11日电  近日，国务院办公厅印发《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（以下简称《意见》）。

　　《意见》提出，力争到2035年，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系，资源保存总量位居世界前列，珍稀、濒危、特有资源得到有效收集和保护，资源深度鉴定评价和综合开发利用水平显著提升，资源创新利用达到国际先进水平。

　　《意见》就加强农业种质资源保护与利用提出五个方面政策措施。一要开展系统收集保护，实现应保尽保。开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集。加强农业种质资源国际合作交流，建立农业种质资源便利通关机制。完善农业种质资源分类分级保护名录，开展农业种质资源中长期安全保存。二要强化鉴定评价，提高利用效率。搭建专业化、智能化资源鉴定评价与基因发掘平台，建立全国统筹、分工协作的农业种质资源鉴定评价体系。深度发掘优异种质、优异基因，强化育种创新基础。三要建立健全保护体系，提升保护能力。实施国家和省级两级管理，建立国家统筹、分级负责、有机衔接的保护机制。开展农业种质资源登记，实行统一身份信息管理。充分整合利用现有资源，构建全国统一的农业种质资源大数据平台。四要推进开发利用，提升种业竞争力。组织实施优异种质资源创制与应用行动，推进良种重大科研联合攻关。深入推进种业科研人才与科研成果权益改革，建立国家农业种质资源共享利用交易平台。发展一批以特色地方品种开发为主的种业企业，推动资源优势转化为产业优势。五要完善政策支持，强化基础保障。合理安排新建、改扩建农业种质资源库（场、区、圃）用地，科学设置畜禽种质资源疫病防控缓冲区。健全农业科技人才分类评价制度。

　　《意见》强调，要加强组织领导，落实管理责任。切实落实省级主管部门的管理责任、市县政府的属地责任和农业种质资源保护单位的主体责任，将农业种质资源保护与利用工作纳入相关工作考核，审计机关要依法进行审计监督。健全法规制度，加快制修订配套法规规章。建立农业种质资源保护与利用表彰奖励机制、责任追究机制。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月12日 04 版）

(责编：庄红韬、王静)
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