高质量打赢脱贫攻坚战（政策解读·聚焦中央一号文件①）

小康不小康，关键在老乡。习近平总书记指出，全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，农村贫困人口全部脱贫是一个标志性指标。

今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。脱贫攻坚还有哪些堡垒，脱贫硬任务如何不折不扣完成？今年中央一号文件对全面打赢脱贫攻坚战作出了安排部署，吹响了决战决胜的冲锋号角。

攻克最后堡垒，小康路上一个都不能掉队

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚工作摆上治国理政的突出位置，举全党全社会之力打响脱贫攻坚战。截至2019年底，农村贫困人口累计减少超过9000万人，平均每年减贫1300万人以上，770个贫困县已经或拟摘帽退出，贫困发生率降至2%以下。脱贫攻坚已经取得决定性成就，到了攻城拔寨、全面收官的阶段。

全面完成脱贫任务，现阶段从何处发力？

中央一号文件明确提出，要坚持精准扶贫，以更加有力的举措、更加精细的工作，在普遍实现“两不愁”基础上，全面解决“三保障”和饮水安全问题，确保剩余贫困人口如期脱贫。

攻克最后堡垒，集中兵力打好深度贫困歼灭战。现在全国还有551万农村贫困人口、50多个贫困县尚未摘帽，主要集中在深度贫困地区，是多年想啃没啃下来的硬骨头。中央一号文件指出，进一步聚焦“三区三州”等深度贫困地区，瞄准突出问题和薄弱环节集中发力，狠抓政策落实。今年要对这些工作难度大的县和村进行挂牌督战，持续压实责任，整合帮扶资源，确保攻下坚中之坚、难中之难。

在聚焦深度贫困地区的同时，也要关注特殊贫困人口的脱贫问题。在目前的未脱贫人口中，因病因残致贫家庭还占相当比例。中央一号文件提出，对特殊贫困群体，要落实落细低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，实现应保尽保。对于那些完全或部分丧失劳动能力、不能依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口，要通过综合社会保障政策兜底，不让他们在全面小康路上掉队。

巩固脱贫成果，确保稳脱贫、防返贫

全面打赢脱贫攻坚战，防止返贫和继续攻坚同样重要。数据显示，在全国已经脱贫的9000多万人中，有一小部分存在返贫风险，另外还有一些边缘人口存在致贫风险。确保这些群众稳定脱贫，关系脱贫整体质量。

中央一号文件强调，巩固脱贫成果防止返贫。今年要对已脱贫人口开展全面排查，认真查找漏洞缺项，一项一项整改清零，一户一户对账销号，确保他们稳定脱贫。对存在返贫风险的已脱贫人口和存在致贫风险的边缘人口，开展监测预警，及时提供针对性帮扶。加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持、扶志扶智等工作力度，着力解决贫困群众生产、就业、创业等方面的现实问题，激发脱贫内生动力，帮助他们实现稳定就业和增收。

脱贫攻坚战收官之年如何圆满收官？中央一号文件提出，做好考核验收和宣传工作。严把贫困退出关。坚持现行标准，严格执行贫困退出标准和程序，用好督查、巡查、督导等手段，把影响目标任务完成的各类问题找出来，及时整改解决，赢得工作主动。今年将开展脱贫攻坚普查，各地要认真组织实施，坚决杜绝数字脱贫、虚假脱贫，确保脱贫成果经得起历史检验。

加强脱贫攻坚宣传，用客观事实、鲜活案例展示脱贫攻坚取得的历史性成就，讴歌脱贫攻坚中涌现出的可歌可泣的英雄模范，总结脱贫攻坚伟大精神，讲好中国减贫生动故事。

保持政策总体稳定，贫困县摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管

中央一号文件强调，保持脱贫攻坚政策总体稳定。此举有何深意？

这是在脱贫攻坚决战决胜关键阶段传递出明确信号：脱贫攻坚政策支持力度和工作力度只能加强、不能减弱。

强化责任落实。要坚决落实贫困县摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管的要求，狠抓脱贫攻坚责任落实，强化五级书记抓扶贫。

保证投入力度不减。2019年有过万亿元扶贫资金投向贫困地区县乡村。今年继续增加财政扶贫资金投入，中央财政专项扶贫资金新增部分主要用于“三区三州”等深度贫困地区。对已经实现稳定脱贫的县，各省（自治区、直辖市）可以根据实际情况统筹安排专项扶贫资金，支持非贫困县、非贫困村贫困人口脱贫。

保证扶贫力量稳定。构建大扶贫格局，广泛动员社会各界持续参与脱贫攻坚，形成攻坚决胜的强大合力。中央一号文件指出，进一步加大东西部扶贫协作、对口支援、定点扶贫、社会扶贫力度，稳定扶贫工作队伍，强化基层帮扶力量。

接续推进减贫工作，下一步怎么干？中央一号文件指出，脱贫攻坚任务完成后，我国贫困状况将发生重大变化，扶贫工作重心转向解决相对贫困，扶贫工作方式由集中作战调整为常态推进。要研究建立解决相对贫困的长效机制，推动减贫战略和工作体系平稳转型。加强解决相对贫困问题顶层设计，纳入实施乡村振兴战略统筹安排。

打赢脱贫攻坚战责任重大，使命光荣，只要我们咬定目标、坚持不懈、尽锐出战，拿出决战的精气神，落实落细工作举措，脱贫攻坚任务一定能够高质量完成，全面建成小康社会目标一定能够如期实现。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 06 版）

(责编：庄红韬、王静)